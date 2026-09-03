Botafogo perde Alex Telles para duelo com o Palmeiras
Capitão sofreu lesão muscular no clássico com o Flamengo
O Botafogo perdeu o lateral-esquerdo Alex Telles para a partida contra o Palmeiras, neste domingo (6), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O capitão sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, ainda no primeiro tempo do clássico com o Flamengo.
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Em nota publicada, a SAF projetou retorno do camisa 13 no duelo do próximo fim de semana, com o Bragantino, no dia 12 (sábado). Ele será reavaliado nos próximos dias.
"O atleta Alex Telles foi submetido a exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda, com prognóstico de retorno para a partida diante do RB Bragantino. Toda comunicação de lesão em atletas é feita de forma oficial pelo Botafogo", escreveu o Botafogo.
Alex Telles foi um dos jogadores que parou para conversar com torcedores no protesto da última terça-feira, quando membros de uma torcida organizada foram ao Lonier. Alex Telles, na oportunidade, foi ao CT para realização dos exames.
Na 12ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, o Botafogo volta a campo no domingo (6/9), contra o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.
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