Alan Patrick trava duelo no Gre-Nal e pode superar D'Alessandro

A tensão promete tomar conta da Arena do Grêmio na noite desta quinta-feira (3), às 20h (de Brasília), quando Grêmio e Internacional entram em campo pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Além da rivalidade histórica e do alívio financeiro, o Gre-Nal 454 colocará em evidência um embate direto entre as duas referências ofensivas das equipes: o centroavante tricolor Carlos Vinícius e o meia colorado Alan Patrick, em uma noite decisiva para o futebol gaúcho.

➡️ Tensão e milhões: o que está em jogo no Gre-Nal decisivo

Com nove gols em clássicos, Alan Patrick precisa de apenas uma participação em gol para superar a marca de D'Alessandro (Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

O camisa 9 do Grêmio surge como a principal esperança de gols dos donos da casa para conter o ímpeto colorado e furar a defesa rival. No retrospecto direto entre os dois atletas em clássicos, Alan Patrick leva vantagem: em cinco encontros frente a frente, o colorado soma uma vitória, dois empates e duas derrotas, tendo balançado as redes três vezes. Por sua vez, o artilheiro gremista, que acumula seis clássicos como titular no histórico geral, anotou um gol nesses confrontos e tenta agora ser o fator desequilibrante na Arena.

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Referência do ataque gremista, Carlos Vinícius tenta ser o fator desequilibrante na Arena do Grêmio (Foto: Edu Andrade / Folhapress)

O ingrediente de decisão ganha contornos ainda mais dramáticos diante do momento turbulento de ambas as equipes na temporada. Distantes da briga pelas primeiras posições do Brasileirão — onde o Grêmio ocupa a 15ª colocação e o Inter amarga a 18ª posição no Z-4 —, a Copa do Brasil virou a grande salvação do ano. Para os técnicos Luís Castro e Paulo Pezzolano, o duelo vai muito além da vaga e dos R$ 9 milhões em premiação concedidos ao classificado: uma eliminação para o arquirrival pode decretar a demissão imediata, enquanto o avanço garante respiro financeiro e a chance de buscar a vaga na Libertadores via mata-mata.

Após um 0 a 0 burocrático no jogo de ida, no Beira-Rio, a igualdade persiste como marca do histórico recente. Nos últimos dez duelos, prevalece o equilíbrio absoluto com duas vitórias para cada lado e seis empates — mantendo também a tradição de igualdades em confrontos diretos pela Copa do Brasil, assim como ocorrera em 1992. Diante de tanta pressão e com os comandantes ameaçados à beira do gramado, a responsabilidade de decidir o destino da temporada repousa na eficiência dos sistemas ofensivos.

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Para o Internacional, o clássico ganha um ingrediente histórico especial no apito final. Em 20 jogos disputados contra o maior rival (16 como titular), Alan Patrick igualou exatamente os mesmos números do ídolo colorado Andrés D'Alessandro no clássico gaúcho, acumulando nove gols e quatro assistências. A grande diferença é o tempo de rodagem: enquanto o ídolo argentino precisou de 40 partidas (32 como titular) para atingir tais números, o atual capitão atingiu a marca na metade dos jogos. Um único gol ou passe decisivo nesta quinta-feira fará Alan Patrick ultrapassar a estatística de D'Alessandro e se isolar no topo da história recente do confronto.

Ídolo colorado, D'Alessandro soma nove gols e quatro assistências em 40 clássicos — marca que pode ser superada por Alan Patrick no Gre-Nal 454 (Foto: Ricardo Rimoli / LancePress!)

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