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Por que o Grêmio vai ganhar o Gre-Nal

Casa cheia, elenco melhor: os motivos que sustentam a confiança do Tricolor na Copa do Brasil

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 16:32
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Internacional e Grêmio empataram no Beira-Rio
Camisa 7 do Grêmio, Pavón é um dos destaques da equipe no ano

Por Eduardo Tessler*

Esqueça a famosa imortalidade. Não é ela que vai dar a passagem à semifinal da Copa do Brasil para o tricolor. Apesar da fase ruim em 2026, o Grêmio é melhor do que o Inter. Simples assim.

Os jogadores são melhores, o momento é favorável, o local do jogo é a Arena com 50 mil torcedores enlouquecidos e até o acaso joga a favor: alguns jogadores de talento duvidoso estão lesionados, como o argentino Nardoni e o cabo-verdiano Jovane Cabral.

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Gre-Nal é Gre-Nal, já diziam os primeiros comentaristas esportivos gaúchos. Um jogo que foge à lógica, onde qualquer um pode vencer. Vencer a Copa do Brasil, aliás, é algo que o Grêmio sabe fazer. Já ganhou 5 vezes. O adversário de hoje tem apenas uma Copa - por sinal, fruto de um tremendo erro de arbitragem na final, mas isso é outra conversa. Há no jogo de hoje um pouco de inspiração além da emoção. O talento conta muito — e supera as trapalhadas de um treinador perdido.

O veterano Weverton é a garantia de uma muralha no gol. Desde o mítico Marcelo Grohe, o Grêmio não estava tão tranquilo em relação ao goleiro.

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Com a vitória, Grêmio soma 25 pontos na competição (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)
Weverton trouxe segurança à meta do Grêmio (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Com Weverton, a defesa 100% brasileira (Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon) está afinada. Sabe apoiar, sabe defender e sabe até marcar gols — Gustavo fez dois domingo.

O meio-campo 100% estrangeiro (o peruano Noriega, o paraguaio Villasanti e o croata Kravinovic) é sempre uma interrogação. Às vezes falta emoção, sobra dispersão. Tomara que o clima de Gre-Nal tenha contaminado o trio, já que o trunfo passa obrigatoriamente pelo setor.

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Mas é no ataque que a partida pode ser definida. O argentino Pavón está em dias de graça, lembrando a temporada de 2018 no Boca, que o levou à Copa do Mundo daquele ano. O ganês Amuzu é rápido, mas está devendo. Quem sabe surpreende hoje. E o baiano Carlos Vinícius é a garantia de um goleador que conhece bem a bola — só precisa voltar a acertar a pontaria, que anda descalibrada nos últimos tempos (não marca desde 17 de julho, contra o Mirassol).

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O ponto fraco do Grêmio é o treinador português Luís Castro, que ainda não conseguiu encontrar um time com a cara do Grêmio. Mas até isso pode ser positivo: o dirigente Paulo Pelaipe comentou há 10 dias que "tudo tem limite", quando falava sobre Castro depois da derrota no último lance para o Bragantino. Desde o aviso, o Grêmio ainda não jogou bem — é verdade, mas empatou o Gre-Nal da ida no Beira-Rio e venceu a Chapecoense por 3 a 1. O vestiário parece defender Castro. Vencer o maior adversário hoje é a maior prova disso.

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O Grêmio vai ganhar porque é favorito, joga em casa, vem de uma vitória e tem o melhor grupo. E mais: está vacinado para não cair na estratégia do treinador adversário. A festa só pode ser azul.

Dá-lhe, Grêmio!!!

*Eduardo Tessler, jornalista e torcedor do Grêmio

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