São Paulo encaminha rescisão com Luan; veja detalhes
Luan deve ter rescisão anunciada em breve
O São Paulo está encaminhando a saída de Luan. A informação foi apurada pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!. O jogador tinha contrato até o final do ano, mas estava fora dos planos da comissão técnica. Luan estava treinando separado, junto a outros jogadores do elenco que também estava fora dos planos de Dorival Júnior.
O Lance! apurou que ainda não existe um desfecho. A expectativa é que o time acerte a rescisão do jogador e o deixe livre no mercado. Recentemente, o volante chegou a entrar na mira de times como Fortaleza e Botafogo. Na época, foram oferecido empréstimos com opção de compra, mas as negociações não caminharam.
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Entenda a trajetória de Luan na temporada
Luan voltou a ser relacionado com Hernán Crespo, após um começo de ano complicado. No começo da temporada, a expectativa era de que Luan não fosse mais aproveitado pelo São Paulo. Desde o retorno do empréstimo ao Vitória, o volante não havia entrado em campo.
Após a eliminação no Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, ele voltou a treinar com o elenco, mas seguia sem ser relacionado. A oportunidade de atuar novamente surgiu apenas em julho. Na intertemporada, após a pausa da Copa do Mundo, Luan foi afastado de novo. O Tricolor entendia que deveria diminuir o elenco e as folhas salariais. Agora, livre no mercado, seu futuro deve ser decidido em breve.
Cria das categorias de base do Tricolor, Luan chegou ao São Paulo em 2010, aos 11 anos, e construiu sua trajetória no clube desde então. Após altos e baixos, foi titular na conquista do Campeonato Paulista de 2021 e também integrou os elencos campeões da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa de 2024.
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