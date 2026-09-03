Jornalista decisão de Cuca por titularidade de Neymar: 'Estupidez'

De acordo com o colunista Julio Gomes, o Cuca cometeu um erro ao escalar Neymar para o confronto entre Santos e Palmeiras, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o programa UOL News Esporte, o comentarista destacou um planejamento ruim com a recuperação física do atleta do Peixe.

Neymar acabou sendo substituído no intervalo após relatar dores na coxa direita. O Santos foi eliminado da competição após empatar em 0 a 0 no jogo de volta, visto que estava 3 a 0 no agregado.

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Neymar não deveria ter sido titular em Santos x Palmeiras?

Segundo Julio, a decisão de preservar Neymar era "muito óbvia", principalmente porque o atacante havia atuado três dias antes contra o Corinthians, na Neo Química Arena:

- Não tinha o menor cabimento. A impressão que a gente tem é que não tem ninguém planejando o Santos. As decisões são tomadas meio em cima da hora e sabe-se lá por quem. Agora, ter escalado desde o começo me parece uma estupidez. De fora, tem algumas coisas que são muito óbvias, e uma óbvia ontem era o Neymar não ter jogado, desde o começo, pelo menos - afirmou o comentarista.

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O colunista também destacou o esforço feito por Neymar na partida anterior e avaliou que o momento do Santos exigia cautela com o principal jogador do elenco:

- Você tem Internacional no Brasileiro, que é onde o Santos não pode cair de forma alguma, e dois jogos de Sul-Americana, onde você tem um caminho ali para conquistar um título. Muito mais factível do que reverter um 3 a 0 contra o Palmeiras - completou Julio.

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Neymar durante confronto entre Santos e Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: THEO DAOLIO/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS)

Saída do camisa 10 durante o intervalo

Neymar começou a partida na Vila Belmiro, mas sentiu o incômodo na parte posterior da coxa direita nos minutos finais do primeiro tempo. O lance aconteceu após o atacante tentar pressionar Giay na saída de bola do Palmeiras. Antes disso, ele também havia se chocado com Maurício. Com dores, o camisa 10 praticamente caminhou até o fim da etapa inicial e foi substituído por Rony no intervalo.

Agora, com a eliminação, o Santos disputa o Campeonato Brasileiro, em que o clube luta contra o rebaixamento. Não somente a competição nacional, o Peixe ainda tem uma dupla de jogos decisivos pela Sul-Americana em sequência.

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