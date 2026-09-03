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São Paulo define planos até o final da janela de transferências

Tricolor definiu planos na janela

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
03/09/2026 12:39
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Dorival Júnior pelo São Paulo
Tricolor vive situação delicada financeiramente (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

O São Paulo definiu seus planos até o final da janela de transferências, que encerra no dia 11 de setembro. A equipe vive um momento financeiro delicado e entende que um cenário envolvendo novas negociações seria mais distante neste momento.

No mais, as portas não estão totalmente fechadas. O São Paulo entende que, se alguma boa proposta aparecer, poderia ser avaliada, pensando principalmente na vinda de mais um reforço para o setor ofensivo, seja um reserva para Calleri ou alguém que atue mais como um "camisa 10".

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O São Paulo atravessa um momento financeiro delicado, com dificuldades para manter os pagamentos em dia, lidando com alguns atrasos, referentes principalmente aos direitos de imagem. O cenário também limita a capacidade de investimento no futebol e exige da diretoria alternativas para equilibrar as contas. Diante desse contexto, a busca por novas receitas e a antecipação de valores passaram a ganhar ainda mais importância para o planejamento do clube. Antes disso, o clube deve seguir de forma mais conservadora no mercado.

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Domingos Duarte, zagueiro do São Paulo
Domingos Duarte, zagueiro do São Paulo, foi uma das contratações nesta janela (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Como foram as contratações do São Paulo na janela?

O primeiro reforço anunciado foi o atacante Victor Sá, seguido pelo volante Newton, que veio do Botafogo em negociação que envolveu a situação de Ferraresi. Na defesa, o clube contratou o zagueiro português Domingos Duarte, cujo registro só foi liberado após a queda do transfer ban. Nas laterais, chegaram Aurélio Buta, integrado ao grupo no mesmo intervalo, e o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que foi emprestado pelo Bahia.

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