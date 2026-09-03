Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

Ex-volante faz parte da nova equipe de comentaristas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 18:25
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN
Elias, ex-volante, novo contratado da ESPN (Foto: Reprodução)

A ESPN anuncia a chegada de Elias ao seu time de talentos. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil e com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, o ex-volante passa a integrar a equipe de comentaristas da marca, participando de transmissões e de programas como o Resenha, atração que reúne grandes personagens do futebol.

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil, ex-volante passa a integrar equipe de comentaristas da marca e terá participações em transmissões e programas como o Resenha.

continua após a publicidade

Com uma carreira marcada por títulos, grandes jogos e experiência internacional, Elias chega à ESPN para contribuir com uma análise que combina a visão de quem viveu o futebol de alto nível com uma leitura tática do jogo.

— Gosto de olhar o jogo com uma análise tática mais crítica, mas sei que muito do que acontece dentro do campo é consequência de fora. Acredito que posso agregar com uma visão complementar para além das quatro linhas — afirma Elias.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Identificado principalmente com o Corinthians, o ex-meio-campista conquistou pelo clube o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Elias também teve uma passagem de destaque pelo Flamengo, onde voltou a levantar a taça da Copa do Brasil, além de ter defendido a Seleção Brasileira ao longo da carreira.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Na ESPN, Elias reencontrará antigos companheiros de campo. O ex-jogador se junta a Vagner Love, que recentemente passou a integrar a equipe de talentos da marca para comentar partidas e participar do Resenha. Os dois fizeram parte do elenco do Corinthians campeão brasileiro em 2015.

continua após a publicidade

Outra conexão com aquela equipe está em Fábio Santos. O ex-lateral, que atuou ao lado de Elias e Vagner Love no primeiro semestre daquela temporada, também integra o time ESPN como comentarista em transmissões e programas da casa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Elias em ação pelo Corinthians, onde conquistou títulos e viveu os melhores momentos da carreira
Elias em ação pelo Corinthians, onde conquistou títulos e viveu os melhores momentos da carreira. (Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

— Vai ser divertido e prazeroso dividir um pouco da minha experiência com uma bancada que conhece muito de futebol. Quero contribuir com o debate e manter o nível alto que a ESPN consolidou ao se tornar uma referência na cobertura esportiva — celebra Elias.

continua após a publicidade

A chegada do ex-volante amplia ainda mais a presença, no time ESPN, de ex-jogadores com forte identificação com Corinthians e Flamengo, duas das maiores torcidas do futebol brasileiro. Além de Elias e Vagner Love, a marca conta com Fábio Luciano, ex-zagueiro e ídolo dos dois clubes, entre seus comentaristas.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Polêmica com gramado na Vila Belmiro volta à tona (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Rizek critica gramado da Vila Belmiro e Maracanã após polêmica com Neymar

Há 5 horas
Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro,

Santos

Neymar critica gramado da Vila após eliminação: 'Trabalho de m…'

Há 6 horas
Com o empate em casa, Santos é eliminado da Copa do Brasil pelo agregado de 3 a 0 (Foto: Fernando Blade /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista critica decisão de Cuca por titularidade de Neymar

Há 7 horas
Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Há 8 horas
Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'

Há 9 horas
Rodinei com a camisa do Santos

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'

Há 10 horas
Mais LANCE!
Cuca em Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil

Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação: 'Parabéns'

Jogadores de Grêmio e Internacional em disputa aérea

Inteligência artificial aponta vencedor de Grêmio x Internacional

Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Partidas do Campeonato Argentino serão paralisadas em homenagem a Messi

Vitor Roque durante Santos e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Vitor Roque vira assunto após classificação do Palmeiras: 'Pelo menos'

Neymar em ação durante Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil

Neymar vira assunto após sair em Santos x Palmeiras: 'Não era'

Spinelli, do Vasco, olhando para o alto com as mãos na cintura

Chance desperdiçada em Vitória x Vasco enlouquece torcedores: 'Alérgico'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil.

Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'

Samuel Lino olhando para a bola aos seus pés

Atitude de Samuel Lino em Flamengo x Mirassol repercute: 'Não precisa'

Varela em ação na partida entre Flamengo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Flamengo x Mirassol viraliza: 'Inacreditável'

Pulgar em ação durante partida do Flamengo e Mirassol

Lance de Pulgar em Flamengo x Mirassol chama atenção: 'Pode renovar'

Carrascal comemorando gol com os braços abertos em Flamengo x Mirassol

Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Mirassol no Brasileirão

Arrascaeta usando óculos de regulação circadiana com a camisa do Flamengo

De olho no Palmeiras? Óculos de Arrascaeta viralizam antes de jogo do Flamengo

Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Fala de Gabigol sobre o Flamengo repercute: 'Pode voltar'