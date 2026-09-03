Ex-Corinthians e Flamengo é anunciado como reforço na ESPN

A ESPN anuncia a chegada de Elias ao seu time de talentos. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil e com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, o ex-volante passa a integrar a equipe de comentaristas da marca, participando de transmissões e de programas como o Resenha, atração que reúne grandes personagens do futebol.

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil, ex-volante passa a integrar equipe de comentaristas da marca e terá participações em transmissões e programas como o Resenha.

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Com uma carreira marcada por títulos, grandes jogos e experiência internacional, Elias chega à ESPN para contribuir com uma análise que combina a visão de quem viveu o futebol de alto nível com uma leitura tática do jogo.

— Gosto de olhar o jogo com uma análise tática mais crítica, mas sei que muito do que acontece dentro do campo é consequência de fora. Acredito que posso agregar com uma visão complementar para além das quatro linhas — afirma Elias.

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Identificado principalmente com o Corinthians, o ex-meio-campista conquistou pelo clube o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Elias também teve uma passagem de destaque pelo Flamengo, onde voltou a levantar a taça da Copa do Brasil, além de ter defendido a Seleção Brasileira ao longo da carreira.

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Na ESPN, Elias reencontrará antigos companheiros de campo. O ex-jogador se junta a Vagner Love, que recentemente passou a integrar a equipe de talentos da marca para comentar partidas e participar do Resenha. Os dois fizeram parte do elenco do Corinthians campeão brasileiro em 2015.

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Outra conexão com aquela equipe está em Fábio Santos. O ex-lateral, que atuou ao lado de Elias e Vagner Love no primeiro semestre daquela temporada, também integra o time ESPN como comentarista em transmissões e programas da casa.

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Elias em ação pelo Corinthians, onde conquistou títulos e viveu os melhores momentos da carreira. (Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians)

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— Vai ser divertido e prazeroso dividir um pouco da minha experiência com uma bancada que conhece muito de futebol. Quero contribuir com o debate e manter o nível alto que a ESPN consolidou ao se tornar uma referência na cobertura esportiva — celebra Elias.

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A chegada do ex-volante amplia ainda mais a presença, no time ESPN, de ex-jogadores com forte identificação com Corinthians e Flamengo, duas das maiores torcidas do futebol brasileiro. Além de Elias e Vagner Love, a marca conta com Fábio Luciano, ex-zagueiro e ídolo dos dois clubes, entre seus comentaristas.

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