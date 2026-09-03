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Botafogo denuncia suposto golpe nas categorias de base

Glorioso publicou nota oficial detalhando caso e alertando familiares

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 16:13
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Camisa II do Botafogo utilizada pelo time sub-20
Botafogo apontou supostas tentativas de golpes em jovens do clube (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

O Botafogo divulgou, em nota oficial publicada na última quarta-feira (2), que tomou conhecimento de casos de possíveis golpes em familiares de atletas das categorias de base. O clube abriu investigação.

De acordo com o comunicado, os relatos envolviam pessoas que "estariam se apresentando, de forma indevida, como olheiros, empresários ou representantes do clube para oferecer supostas oportunidades de avaliação e contratação de atletas mediante o pagamento de taxas."

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+ Botafogo perde Alex Telles para duelo com o Palmeiras

Familiares, jogadores e responsáveis pelos jovens foram orientados a não realizarem pagamentos ou fornecimento de dados pessoais.

Camisa II do Botafogo utilizada pelo time sub-20
Botafogo apontou supostas tentativas de golpes em jovens do clube (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Leia a nota do Botafogo:

"O departamento de futebol de base do Botafogo tomou conhecimento de relatos envolvendo pessoas que estariam se apresentando, de forma indevida, como olheiros, empresários ou representantes do clube para oferecer supostas oportunidades de avaliação e contratação de atletas mediante o pagamento de taxas.

O Botafogo repudia veementemente qualquer prática dessa natureza e esclarece que não cobra qualquer valor para garantir avaliações, oportunidades ou registro de atletas em suas categorias de base ou equipes profissionais. Além disso, orienta atletas, familiares e responsáveis a não realizarem pagamentos ou fornecerem dados pessoais a pessoas que façam esse tipo de abordagem em nome do Botafogo. Qualquer processo oficial de avaliação ou captação de atletas segue os procedimentos institucionais do clube.

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O Botafogo segue apurando os fatos e adotará as medidas cabíveis para preservar sua imagem e, principalmente, proteger atletas e suas famílias de possíveis práticas fraudulentas.

Novamente, o Botafogo esclarece que não cobra qualquer valor para avaliações e contratações de atletas integrantes das categoriais de base do clube."

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