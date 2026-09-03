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Cebolinha, do Flamengo, recusa o Botafogo após primeira investida e prioriza sair do país

Atacante deve ser negociado pelo Rubro-Negro nesta janela

PorLeonardo BessaLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 16:55
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Cebolinha faz treino com bola no Ninho do Urubu
Cebolinha tem 12 jogos pelo Flamengo no Brasileirão (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O Botafogo recebeu resposta negativa de Everton Cebolinha após abrir conversas por sua contratação, na última terça-feira. O Glorioso mantém a proposta pelo atacante do Flamengo, mas partirá para um considerado "Plano B" para o setor ofensivo.

Conforme apurou a reportagem do Lance!, Cebolinha recebeu do Botafogo a melhor sondagem quanto a valores, mas indicou a preferência pela saída rumo ao futebol do exterior. A duração do vínculo apresentado pelo Glorioso foi de duas temporadas, com vencimentos parecidos aos recebidos no Rubro-Negro.

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Outros clubes da Série A do Brasileirão estão de olho no jogador, como Santos, São Paulo e Grêmio. Até o momento, ninguém chegou perto dos valores pedidos pelo jogador e seu estafe. Ele tem 12 jogos pelo Fla no Brasileirão, e, caso complete o 13º, não poderá mais jogar por outra equipe do país na competição neste ano.

Everton Cebolinha chegou a negociar com o Krasnodar, da Rússia, mas a operação foi travada nos últimos dias. Na Europa, a Fiorentina, da Itália, também demonstrou interesse.

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Cebolinha durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Cebolinha durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Momento de Everton Cebolinha

Contratado pelo Flamengo em junho de 2022, Everton Cebolinha está em sua quinta temporada pelo clube e tem contrato válido até dezembro de 2026. O atacante, porém, vive uma reta final de passagem marcada pela perda de espaço no elenco e pela indefinição sobre o futuro.

Até então, são 193 jogos pelo clube, com 21 gols marcados e 26 assistências. O atacante teve seu maior número de partidas em 2023, quando entrou em campo 62 vezes, marcou seis gols e deu 10 assistências. Em 2024, foram 30 jogos, cinco gols e cinco assistências, enquanto em 2025 disputou 43 partidas, com quatro gols e quatro assistências. Já em 2026, soma 24 jogos, três gols e duas assistências.

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