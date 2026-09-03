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Rival do Fluminense, Platense contrata atacante antes das quartas da Libertadores

Jogador deve reforçar o clube argentino para o confronto com o Tricolor

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 17:39
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Sepúlveda é o mais novo reforço da Platense
Sepúlveda é o mais novo reforço da Platense (Foto: Divulgação Platense)

Adversário do Fluminense nas quartas de final da Libertadores, o Platense reforçou o ataque às vésperas do confronto. O clube argentino anunciou oficialmente nesta quarta-feira (2) a contratação do centroavante Bruno Sepúlveda, de 33 anos, com contrato até dezembro de 2027.

Sepúlveda chega do Banfield e vive bom momento. O atacante marcou 16 gols em 64 partidas pelo antigo clube. Na atual temporada, balançou as redes quatro vezes, sendo duas delas no último domingo, na derrota por 3 a 2 para o River Plate. Os outros gols foram contra Sarmiento e Newell's.

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Luciano Giménez, que vinha sendo utilizado como referência ofensiva por Martín Palermo, sofreu um traumatismo no ombro direito e está entregue ao departamento médico. O problema foi confirmado oficialmente pelo Platense antes da última partida contra o Defensa y Justicia.

Luciano havia chegado ao clube no início de agosto, emprestado pelo Estudiantes até junho de 2027. O atacante rapidamente ganhou espaço e chegou a marcar o gol do Platense no empate por 1 a 1 com o Coquimbo Unido, pelas oitavas de final da Libertadores.

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Sepúlveda jogará contra o Fluminense?

A expectativa é de que Sepúlveda seja uma opção de Martín Palermo para a sequência da temporada, que inclui as quartas contra o Fluminense. Até o momento, porém, a inscrição do novo reforço na Libertadores ainda não foi confirmada oficialmente. As equipes têm até essa sexta-feira (4) para inscrever novos reforços.

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Thiago Silva comemora classificação do Fluminense diante do Independiente Rivadavia na Libertadores
Thiago Silva comemora classificação do Fluminense diante do Independiente Rivadavia na Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Fluminense e Platense fazem o primeiro jogo das quartas de final na próxima terça-feira (8), no Maracanã. A volta será na Argentina.

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