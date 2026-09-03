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Entenda o que afetou o gramado da Vila Belmiro, alvo de críticas de Neymar

Durante a Copa do Mundo, campo passou por intervenções de manutenção que alteraram suas condições

PorVinícius Espirito Santo SpadaGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
03/09/2026 15:21
Atualizado há 2 minutos
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Neymar deixa o gramado da Vila Belmiro com dores
Neymar deixa o gramado da Vila Belmiro com dores (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

A eliminação do Santos para o Palmeiras, nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, também ficou marcada pelas condições do gramado. O campo apresentou diversas irregularidades durante a partida e chamou a atenção de jogadores, comissão técnica e dos comentaristas da transmissão.

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O clube entende que as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias prejudicaram as condições do campo e dificultaram o trabalho de manutenção. Por conta disso, foi necessário realizar a descompactação do gramado um dia antes da partida contra o Palmeiras.

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O procedimento tinha como objetivo melhorar a circulação de água, oxigênio e nutrientes até as raízes, além de contribuir para o escoamento da água e evitar o encharcamento do solo. No entanto, a descompactação acabou deixando buracos e falhas na superfície do campo durante o jogo.

Por conta disso, o Lance! apurou que os trabalhos de recuperação do gramado da Vila Belmiro começaram nesta quinta-feira (3), após a partida. Entre as ações realizadas, o clube passou a máquina para cortar e alinhar a grama, além de fazer a correção do campo com o uso de garfo.

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Ainda nesta quinta-feira (3), será realizada a pulverização foliar com adubo, com a aplicação de nutrientes diretamente nas folhas da grama, enquanto a aplicação do adubo granulado está prevista para sexta-feira (4). Ao todo, serão utilizados 200 quilos de adubo em toda a extensão do gramado.

Partida festiva na Vila Belmiro

No sábado (29), o Santos abriu as portas da Vila Belmiro para a Kicaldo, patrocinadora do clube, realizar uma partida festiva. O Lance! apurou que o encontro durou cerca de 1h30 e que foi solicitado aos participantes que não utilizassem chuteiras com travas, para evitar danos ao gramado.

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Segundo apuração da reportagem, o clube entende que esse episódio, isoladamente, não foi determinante para prejudicar as condições do campo. A avaliação é de que esse tipo de evento faz parte de ações de networking realizadas no estádio, com o objetivo de atrair novos clientes e parceiros para o clube.

Foto do gramado da Vila Belmiro logo após Santos x Palmeiras
Foto do gramado da Vila Belmiro logo após Santos x Palmeiras (Vinicius Spada/Lance!)

Procedimentos no gramado da Vila Belmiro durante Copa do Mundo

O gramado da Vila Belmiro passou por uma série de procedimentos de manutenção durante a pausa para a Copa do Mundo. O trabalho incluiu o replantio de áreas com maior desgaste, como as pequenas áreas e os espaços utilizados para o aquecimento dos jogadores, além da semeadura de inverno, conhecida como overseeding, com azevém perene (Lolium perenne).

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A espécie é utilizada durante os períodos de temperaturas mais baixas para manter a cobertura do gramado durante o inverno. O procedimento consiste em semear o azevém sobre a grama já existente, permitindo que as duas espécies convivam durante o período de temperaturas mais baixas.

Funcionários do Santos trabalham no gramado da Vila Belmiro
Vila Belmiro passou por reformas no gramado durante a pausa para Copa do Mundo (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Outro procedimento realizado foi o topdressing, que consiste na aplicação de uma camada de areia sobre o gramado. A técnica é utilizada para corrigir pequenos desníveis provocados pelo uso do campo, especialmente pelo impacto das travas das chuteiras, além de auxiliar no crescimento uniforme da grama e no nivelamento da superfície.

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A manutenção também incluiu mudanças na forma de adubação. Durante os meses mais frios, a aplicação convencional de nitrogênio é reduzida para diminuir o risco de doenças fúngicas. Como alternativa, são utilizados fertilizantes foliares, que são absorvidos diretamente pelas folhas e têm como objetivo manter a planta nutrida durante o período de estresse causado pelas baixas temperaturas.

Além dessas intervenções, o gramado passa por manutenção diária, com cortes, marcação das linhas, vistorias técnicas e acompanhamento das condições do campo. O objetivo é monitorar a evolução da grama e realizar novos procedimentos de acordo com a necessidade apresentada ao longo da temporada.

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Críticas de Neymar e transmissão

A situação ganhou ainda mais repercussão após Neymar deixar o jogo com dores na coxa direita. O atacante sentiu o problema aos 44 minutos do primeiro tempo, em um lance com o lateral Giay, e não retornou para a etapa final. Barreal também apresentou incômodo na mesma região e foi substituído aos 29 minutos.

Durante a transmissão, os comentaristas fizeram críticas à condição do gramado e questionaram o motivo de o campo da Vila Belmiro apresentar um estado considerado abaixo do habitual. A discussão ganhou força nas redes sociais após a partida, principalmente pelas manifestações de Neymar.

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— Queria dar os parabéns ao nosso responsável pelo campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… E ainda por cima fazemos mais força para arranques e frenagens durante a corrida porque o campo está irregular. Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo… Parabéns, viu… Ótimo trabalho de m@rda — concluiu.

Horas antes do jogo, o presidente Marcelo Teixeira usou as redes sociais para publicar fotos da Vila Belmiro com a legenda "Prontos para hoje". Nas imagens, carrinhos com funcionários do clube aparecem no gramado realizando o alinhamento do campo.

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Arthur avalia gramado da Vila

Na tarde desta quinta-feira (3), durante sua apresentação oficial pelo Santos, o meio-campista Arthur foi questionado sobre as condições do gramado da Vila Belmiro. O novo camisa 6 do Peixe esteve no estádio para acompanhar a partida contra o Palmeiras.

Segundo Arthur, o campo estava em situação crítica e poderia ser o pior que já encontrou no estádio. O atleta ainda concordou com as críticas feitas por Neymar e destacou o risco de lesões aos jogadores. 

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— Começar pelo gramado. Não cheguei a entrar em campo. Fiquei na lateral. Parecia estar um pouco ruim. Já joguei aqui muitas vezes. Talvez seja o pior gramado que vi. Não sei se foi muita chuva, o que aconteceu. No meu ponto de vista, estava crítica a condição. As outras vezes que joguei estava numa condição muito melhor. Neymar se posicionou com razão. Expõe o atleta, talvez uma lesão. Enfim, coisas do futebol — disse o jogador.

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