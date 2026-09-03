O atacante Neymar usou as redes sociais para desabafar após a eliminação do Santos diante do Palmeiras nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro. O camisa 10 também comentou o fato de ter saído ao final do primeiro tempo e reclamou das condições do gramado.

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— Linda festa a torcida fez ontem. Fizemos um dos nossos melhores primeiros tempos, mas não conseguimos nossa classificação. Faz parte... Mas o trabalho segue, que temos objetivos pela frente. Vamos, Santos! — disse Neymar.

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Neymar fez duras críticas ao gramado da Vila Belmiro (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O camisa 10 do Peixe sentiu a coxa direita após um lance com o lateral Giay, aos 44 minutos, e foi substituído no intervalo. Já Barreal sentiu incômodo na mesma região e deu lugar a Rollheiser, aos 29 minutos do primeiro tempo.

— Infelizmente, senti um incômodo na coxa. Farei exames e espero que não seja nada. Seguimos de cabeça erguida e com foco no processo — comentou.

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Neymar também criticou as condições do gramado da Vila Belmiro após a eliminação do Santos. O atacante afirmou que o campo estava irregular e com muitos buracos, o que, segundo ele, prejudicou a equipe durante a partida e aumentou o esforço físico dos jogadores em movimentos de arrancada e frenagem.

— Queria dar os parabéns ao nosso responsável pelo campo da Vila Belmiro… Ontem foi o pior gramado que a Vila já teve, cheio de buracos porque fizeram descompactação um dia antes do jogo. Inacreditável! Além de jogar contra o adversário, nós jogamos contra o campo… E ainda por cima fazemos mais força para arranques e frenagens durante a corrida porque o campo está irregular. Não foi à toa que três sentiram no primeiro tempo…. Parabéns, viu…. Ótimo trabalho de m@rda — concluiu.

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Santos eliminado na Copa do Brasil

O Santos não conseguiu reverter a vantagem construída pelo Palmeiras no jogo de ida e ficou no empate por 0 a 0, na noite desta quarta-feira (2), na Vila Belmiro. Precisando vencer por quatro gols de diferença para avançar diretamente, o Peixe teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para criar chances claras diante da defesa alviverde.

Além da desvantagem no placar agregado, o Santos perdeu Neymar no intervalo. O atacante deixou o campo com dores na coxa direita e, sem sua principal referência técnica, a equipe santista caiu de produção na criação das jogadas. O Palmeiras, confortável com a vantagem de 3 a 0 construída na partida de ida, passou a controlar o ritmo do confronto.

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Na etapa final, o Santos ainda tentou buscar o gol, mas não conseguiu transformar a posse em oportunidades suficientes para ameaçar a classificação palmeirense. Rony teve uma boa chance para o Peixe, enquanto Arthur e Vitor Roque também levaram perigo pelo Verdão.

Com o empate sem gols, o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, enquanto o Palmeiras avançou para a semifinal, onde enfrentará o Vasco.

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