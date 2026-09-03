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Vasco chega à semifinal e aumenta ganhos na Copa do Brasil; veja valores

Cruz-Maltino elimina o Vitória e chega à semifinal da competição pelo terceiro ano consecutivo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 13:18
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Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória
Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco avançou à semifinal da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo. A classificação veio nesta quarta-feira (2), após o Cruz-Maltino superar o Vitória, e, além da importância esportiva, também representou um reforço significativo para os cofres do clube.

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Com a vaga entre os quatro melhores da competição, o Vasco garantiu R$ 9 milhões em premiação. Somando os valores acumulados nas fases anteriores, o clube já alcança R$ 15 milhões recebidos em premiações na Copa do Brasil de 2026.

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Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória
Jogadores do Vasco comemoram classificação contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Agora, o Cruz-Maltino terá pela frente o Palmeiras na semifinal. O confronto vale uma vaga na grande decisão e a possibilidade de aumentar ainda mais a receita obtida no torneio.

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A Copa do Brasil de 2026 distribuirá cerca de R$ 500 milhões em premiações ao longo de suas fases. No atual formato, a competição reúne 126 equipes de diferentes regiões do país.

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Confira os valores das fases a partir da quinta etapa:

  • Quinta fase: R$ 2 milhões
  • Oitavas de final: R$ 2 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

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Caso conquiste o título, o Vasco poderá aumentar consideravelmente o valor acumulado durante sua campanha. O campeão da edição de 2026 poderá alcançar uma premiação total de aproximadamente R$ 96 milhões, dependendo do caminho percorrido na competição.

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