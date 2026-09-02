Diretor do Cruzeiro se desculpa com torcida, cobra reação e promete vaga na Libertadores

O Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil nesta terça-feira (1º), após ser derrotado por 2 a 1 pelo Atlético, na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final. Após a partida, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, fez um pronunciamento, pediu desculpas ao torcedor, assumiu a responsabilidade pela eliminação e cobrou uma reação imediata da equipe.

Pedro Junio iniciou a declaração reconhecendo a frustração com a queda na competição e destacou a insatisfação da diretoria, comissão técnica e jogadores com o resultado:

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— Primeiramente, pedir desculpa ao nosso torcedor por essa eliminação na Copa do Brasil. Mostrar toda a nossa insatisfação, tanto da diretoria, como comissão técnica e atletas, a nossa insatisfação com essa nossa eliminação, e estamos aqui para assumir toda a responsabilidade, tanto diretoria, como comissão técnica, staff, atletas. A gente precisa se doar mais, se entregar mais, para a gente conquistar os nossos objetivos, que a gente precisa dar uma resposta para o nosso torcedor, que está chateado, que está indignado, como a gente está aqui — iniciou.

Na sequência, Pedro Junio prometeu uma resposta rápida do Cruzeiro e afirmou que o objetivo do clube é garantir uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. O dirigente também cobrou uma reação já no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro:

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— Juntos a gente vai sair dessa situação, a gente pede a compreensão do torcedor, a gente pede desculpa, a gente entende a indignação, a gente aceita as críticas, mas o que a gente pode prometer para o nosso torcedor é empenho, mais dedicação. Nós vamos nos entregar mais no dia a dia, no meu trabalho, no trabalho também no meu departamento, na comissão técnica, dos atletas, para a gente entregar essa vaga direta para Libertadores. E a gente já precisa dar uma resposta no próximo domingo do Campeonato Brasileiro — disse o diretor.

Como foi Atlético x Cruzeiro?

O Atlético teve a primeira grande chance no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta celeste veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio fez milagre. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área, que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída do jogo, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram em diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

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Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol celeste. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.