logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Fortaleza demite Carpini após fim do primeiro turno da Série B

Técnico deixa o Tricolor após 42 jogos, título cearense e vaga no G-6.

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 17:20
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Favorite o Lance! no Google
Thiago Carpini, técnico do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
(Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC)

O Fortaleza comunicou, na tarde desta quinta-feira (23), o desligamento do técnico Thiago Carpini. A decisão foi tomada pela diretoria da SAF tricolor dois dias após a derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, resultado que marcou o encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador deixa a equipe na quinta colocação da tabela, com 31 pontos conquistados.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Thiago Carpini, treinador do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
Thiago Carpini deixa o comando do Fortaleza após 42 jogos e o título do Campeonato Cearense em 2026 (Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC)

Apesar da oscilação recente no torneio nacional, o trabalho de Carpini na temporada acumulava cumprimentos de metas esportivas. Sob o comando do treinador, o Fortaleza sagrou-se campeão cearense de forma invicta, alcançou o vice-campeonato da Copa do Nordeste e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil — onde enfrentará o Palmeiras em agosto, com mando de campo negociado para a Arena Pantanal.

continua após a publicidade

Contudo, o rendimento da equipe fora de casa no Brasileiro e a distância de seis pontos em relação à campanha do acesso de 2018 pesaram para a decisão da cúpula do futebol. Além das questões de campo, o ambiente interno também registrou atritos recentes após a restrição do acesso de familiares de atletas e funcionários ao centro de treinamento.

Contratado no início do ano para reformular o elenco após o rebaixamento, Thiago Carpini encerra sua passagem pelo Pici com 42 partidas disputadas, somando 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas. Junto ao comandante, deixam o clube os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Kaio Jorge no Beira-Rio

Cruzeiro

Kaio Jorge faz balanço de arrancada do Cruzeiro: 'Estávamos sem confiança'

Há 4 minutos
Zubeldía no treino do Fluminense no CT Carlos Castilho

Fluminense

Zubeldía define futuro no Fluminense após sondagem do Equador

Há 8 minutos
Camisa nova do Fluminense verde

Fluminense

Nova camisa do Fluminense custa 11 dias de trabalho para quem recebe salário mínimo

Há 24 minutos
Vitor Roque deve estar à disposição para enfrentar o Atlético-MG

Palmeiras

Vitor Roque e Felipe Anderson podem reforçar o Palmeiras contra o Atlético-MG

Há 52 minutos
Botafogo e Bahia estão presentes no trailler do novo EAFC27

Futebol Nacional

Times brasileiros surgem no trailer do EA Sports FC 27 e empolgam fãs

Há 2 horas
Toloi com a camisa do São Paulo

São Paulo

São Paulo atualiza quadro médico de Rafael Toloi

Há 2 horas
Mais LANCE!
Cafu, com camisa amarela e calção azul, ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil

Cafu vira embaixador de grande campanha social

Souza dá entrevista como treinador do Arouca/Rio de Janeiro

Ex-Vasco inicia carreira como treinador e comandará equipe carioca

Gabriel Pec deitado no chão recebendo atendimento

Gabriel Pec sofre lesão grave; veja vídeo

Julio Casares, ex-presidente do São Paulo, caminha pelas dependências do clube

De charutos a grife: como Casares usou R$ 1 milhão do cartão do São Paulo

Bastos em ação pelo Botafogo

Botafogo rescinde contrato com zagueiro Bastos

Hulk, Thiago Silva e Samuel Xavier posam com a nova camisa do Fluminense

Fluminense lança terceira camisa em homenagem às Laranjeiras; veja

domingos duarte em ação

São Paulo corre com transfer ban para registrar Domingos Duarte

Danilo comemorando gol pelo Botafogo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

Botafogo defende sequência invicta de quase nove anos diante do Vitória

Gabriel Pec deitado no chão após entrada forte

Cruzeiro confirma lesão de Gabriel Pec; atacante passará por cirurgia

Jogadores do Cruzeiro comemorando

ANÁLISE: Cruzeiro reage bem a mudança do Inter e volta da intertemporada ainda mais vertical

Artur durante confronto do São Paulo contra o Athletico Paranaense

'Trocaria pela vitória', diz Artur após gol de falta no São Paulo

Gabriel Pec deixando jogo do Cruzeiro

Gabriel Pec tem fratura detectada e vira desfalque no Cruzeiro

Neymar sorri durante torneio de Poker em São Paulo

Neymar disputa dois torneios de pôquer antes de reapresentação do Santos