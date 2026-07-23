Fortaleza demite Carpini após fim do primeiro turno da Série B Técnico deixa o Tricolor após 42 jogos, título cearense e vaga no G-6.

O Fortaleza comunicou, na tarde desta quinta-feira (23), o desligamento do técnico Thiago Carpini. A decisão foi tomada pela diretoria da SAF tricolor dois dias após a derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, resultado que marcou o encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador deixa a equipe na quinta colocação da tabela, com 31 pontos conquistados.

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Thiago Carpini deixa o comando do Fortaleza após 42 jogos e o título do Campeonato Cearense em 2026 (Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC)

Apesar da oscilação recente no torneio nacional, o trabalho de Carpini na temporada acumulava cumprimentos de metas esportivas. Sob o comando do treinador, o Fortaleza sagrou-se campeão cearense de forma invicta, alcançou o vice-campeonato da Copa do Nordeste e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil — onde enfrentará o Palmeiras em agosto, com mando de campo negociado para a Arena Pantanal.

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Contudo, o rendimento da equipe fora de casa no Brasileiro e a distância de seis pontos em relação à campanha do acesso de 2018 pesaram para a decisão da cúpula do futebol. Além das questões de campo, o ambiente interno também registrou atritos recentes após a restrição do acesso de familiares de atletas e funcionários ao centro de treinamento.

Contratado no início do ano para reformular o elenco após o rebaixamento, Thiago Carpini encerra sua passagem pelo Pici com 42 partidas disputadas, somando 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas. Junto ao comandante, deixam o clube os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero.

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