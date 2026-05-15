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Cinco destaques do Brasileirão que podem terminar o ano na elite europeia

Jogadores de Botafogo, Corinthians, Flamengo e Palmeiras integram a lista

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Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/05/2026
10:00
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Danilo Santos comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia
imagem cameraDanilo comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia em amistoso (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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O torcedor brasileiro sabe que os olhares europeus estão sempre atentos ao nosso campeonato. Mas quais destaques do Brasileirão podem terminar 2026 vestindo as camisas de grandes clubes do Velho Continente? O Lance! separou cinco nomes que têm tudo para despertar interesse das principais ligas do planeta na próxima janela de transferências. Confira!

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✈️ Do Brasileirão para a Europa?

Allan (Palmeiras)

Cria da Academia, o jovem de 22 anos tem características que poucos países produzem como o Brasil: ponta habilidoso, com bom 1x1 e capacidade de desequilibrar jogos na individualidade. Sem a mesma badalação de Endrick ou Estêvão, o atacante ascendeu sob o comando de Abel Ferreira e hoje é titular absoluto, especialmente desde que decidiu a semifinal da última Libertadores contra a LDU.

Allan já despertou interesse de clubes europeus, como o Newcastle, da Inglaterra. No fim do ano passado, o Palmeiras projetava vendê-lo apenas por proposta irrecusável, em torno de 40 milhões de euros, bem acima do valor de mercado de € 15 milhões estipulado pelo site "Transfermarkt". O jogador, por sua vez, já disse que aguarda o "momento certo" para uma transferência. Naturalmente, é um talento que ainda tem muito a evoluir e carece de maior constância de gols e assistências. Resta saber se esse desenvolvimento ocorrerá por mais tempo no Brasil ou migrará para o Velho Continente.

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Allan, do Palmeiras, se livra de marcadores da LDU em jogo da semifinal da Libertadores de 2025 (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)
Allan, do Palmeiras, se livra de marcadores da LDU em jogo da semifinal da Libertadores de 2025 (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

André (Corinthians)

O meio-campista de 19 anos teve ascensão astronômica no Timão. Subiu ao time profissional em 2025, ganhou espaço na reta final e, em 2026, já virou peça-chave. As características também são muito visadas pelo Velho Continente: um meia que combina força, técnica e versatilidade. E tudo isso com carimbo de nome importante na elite europeia: o neerlandês Memphis Depay chegou a descrever o companheiro de time como "um dos maiores talentos que viu".

O Cria do Terrão já esteve próximo de deixar o clube com destino à Europa. No início do ano, os gigantes italianos Milan e Juventus batalharam por sua contratação. O Corinthians recuou da venda por expectativa de conseguir melhor negócio do que a proposta de € 17 milhões então acordada. Atualmente, André está avaliado em € 16 milhões pelo "Transfermarkt".

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André em ação em jogo entre Corinthians e Peñarol pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana / AGIF / Folhapress)
André em ação em jogo entre Corinthians e Peñarol pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana / AGIF / Folhapress)

Breno Bidon (Corinthians)

E o parceiro de André no meio-campo do Corinthians também é revelado na base alvinegra. Breno Bidon tem características bem diferentes do companheiro: menos físico, porém habilidoso e ótimo passador. É um jogador de perfil semelhante aos atletas mais prestigiados da posição no futebol europeu hoje, como Vitinha e Pedri. Aos 21 anos, também já tem mais tempo de futebol profissional.

Um dos protagonistas do título da última Copa do Brasil, com exibição de destaque na final contra o Vasco, o meia é avaliado em € 22 milhões pelo "Transfermarkt". Outro trunfo da joia para uma transferência europeia é a nacionalidade italiana, obtida em março, que facilitaria a inscrição em algumas ligas do Velho Continente.

Breno Bidon, do Corinthians, e Cauan Barros, do Vasco, disputam bola em jogo do Brasileirão (Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press / Folhapress)
Breno Bidon, do Corinthians, e Cauan Barros, do Vasco, disputam bola em jogo do Brasileirão (Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press / Folhapress)

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Danilo (Botafogo)

Revelado pelo Palmeiras, com o qual foi multicampeão, o meia alvinegro já teve chance no futebol europeu, mas tudo indica que poderá receber outra até o fim do ano. Importante desde a defesa, Danilo acumula números ofensivos impressionantes pelo Botafogo em 2026: são 10 gols em 23 jogos. Ainda mais protagonista do que quando se transferiu para o inglês Nottingham Forest, em 2023, tem apenas 25 anos e não chegaria ao Velho Continente como aposta.

Depois do ótimo desempenho com a Seleção Brasileira na última Data Fifa, o meio-campista deve integrar o elenco de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. Assim, sob olhares do mundo, tem oportunidade de seduzir outros clubes europeus. Equipes como Zenit (Rússia) e Fulham (Inglaterra) já observam o atleta, também desejado pelo ex-time Palmeiras. Atualmente, o volante-artilheiro está avaliado em € 24 milhões pelo "Transfermarkt".

Danilo, do Botafogo, comemora um de seus dois gols em goleada sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
Danilo, do Botafogo, comemora um de seus dois gols em goleada sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Evertton Araújo (Flamengo)

Querido por Filipe Luís, com quem trabalhou na base rubro-negra, o volante de 23 anos começou o ano pouco prestigiado pela torcida e distante de um salto para o futebol europeu. No entanto, evoluiu muito desde a chegada do técnico Leonardo Jardim e hoje disputa posição diretamente com os medalhões Pulgar e Jorginho. Em adição à vitalidade pela qual sempre se destacou, Evertton Araújo tem progredido muito com a bola, com participação expressiva na construção ofensiva do Flamengo.

Responsável por revelar ou elevar o nível de jogadores de alto nível na Europa, como Mbappé e Bernardo Silva, o técnico Leonardo Jardim goza de respeito no Velho Continente. Segundo o português, o seu jovem volante tem características que constituem um "modelo de sucesso na Europa". Portanto, parece questão de tempo para tais palavras alcançarem ouvidos estrangeiros.

Evertton Araújo conduz saída de bola do Flamengo em jogo contra o Vasco pelo Brasileirão (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)
Evertton Araújo conduz saída de bola do Flamengo em jogo contra o Vasco pelo Brasileirão (Foto: André Fabiano / Código 19 / Folhapress)

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