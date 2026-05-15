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O torcedor brasileiro sabe que os olhares europeus estão sempre atentos ao nosso campeonato. Mas quais destaques do Brasileirão podem terminar 2026 vestindo as camisas de grandes clubes do Velho Continente? O Lance! separou cinco nomes que têm tudo para despertar interesse das principais ligas do planeta na próxima janela de transferências. Confira!

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✈️ Do Brasileirão para a Europa?

Allan (Palmeiras)

Cria da Academia, o jovem de 22 anos tem características que poucos países produzem como o Brasil: ponta habilidoso, com bom 1x1 e capacidade de desequilibrar jogos na individualidade. Sem a mesma badalação de Endrick ou Estêvão, o atacante ascendeu sob o comando de Abel Ferreira e hoje é titular absoluto, especialmente desde que decidiu a semifinal da última Libertadores contra a LDU.

Allan já despertou interesse de clubes europeus, como o Newcastle, da Inglaterra. No fim do ano passado, o Palmeiras projetava vendê-lo apenas por proposta irrecusável, em torno de 40 milhões de euros, bem acima do valor de mercado de € 15 milhões estipulado pelo site "Transfermarkt". O jogador, por sua vez, já disse que aguarda o "momento certo" para uma transferência. Naturalmente, é um talento que ainda tem muito a evoluir e carece de maior constância de gols e assistências. Resta saber se esse desenvolvimento ocorrerá por mais tempo no Brasil ou migrará para o Velho Continente.

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Allan, do Palmeiras, se livra de marcadores da LDU em jogo da semifinal da Libertadores de 2025 (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

André (Corinthians)

O meio-campista de 19 anos teve ascensão astronômica no Timão. Subiu ao time profissional em 2025, ganhou espaço na reta final e, em 2026, já virou peça-chave. As características também são muito visadas pelo Velho Continente: um meia que combina força, técnica e versatilidade. E tudo isso com carimbo de nome importante na elite europeia: o neerlandês Memphis Depay chegou a descrever o companheiro de time como "um dos maiores talentos que viu".

O Cria do Terrão já esteve próximo de deixar o clube com destino à Europa. No início do ano, os gigantes italianos Milan e Juventus batalharam por sua contratação. O Corinthians recuou da venda por expectativa de conseguir melhor negócio do que a proposta de € 17 milhões então acordada. Atualmente, André está avaliado em € 16 milhões pelo "Transfermarkt".

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André em ação em jogo entre Corinthians e Peñarol pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana / AGIF / Folhapress)

Breno Bidon (Corinthians)

E o parceiro de André no meio-campo do Corinthians também é revelado na base alvinegra. Breno Bidon tem características bem diferentes do companheiro: menos físico, porém habilidoso e ótimo passador. É um jogador de perfil semelhante aos atletas mais prestigiados da posição no futebol europeu hoje, como Vitinha e Pedri. Aos 21 anos, também já tem mais tempo de futebol profissional.

Um dos protagonistas do título da última Copa do Brasil, com exibição de destaque na final contra o Vasco, o meia é avaliado em € 22 milhões pelo "Transfermarkt". Outro trunfo da joia para uma transferência europeia é a nacionalidade italiana, obtida em março, que facilitaria a inscrição em algumas ligas do Velho Continente.

Breno Bidon, do Corinthians, e Cauan Barros, do Vasco, disputam bola em jogo do Brasileirão (Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press / Folhapress)

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Danilo (Botafogo)

Revelado pelo Palmeiras, com o qual foi multicampeão, o meia alvinegro já teve chance no futebol europeu, mas tudo indica que poderá receber outra até o fim do ano. Importante desde a defesa, Danilo acumula números ofensivos impressionantes pelo Botafogo em 2026: são 10 gols em 23 jogos. Ainda mais protagonista do que quando se transferiu para o inglês Nottingham Forest, em 2023, tem apenas 25 anos e não chegaria ao Velho Continente como aposta.

Depois do ótimo desempenho com a Seleção Brasileira na última Data Fifa, o meio-campista deve integrar o elenco de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. Assim, sob olhares do mundo, tem oportunidade de seduzir outros clubes europeus. Equipes como Zenit (Rússia) e Fulham (Inglaterra) já observam o atleta, também desejado pelo ex-time Palmeiras. Atualmente, o volante-artilheiro está avaliado em € 24 milhões pelo "Transfermarkt".

Danilo, do Botafogo, comemora um de seus dois gols em goleada sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Evertton Araújo (Flamengo)

Querido por Filipe Luís, com quem trabalhou na base rubro-negra, o volante de 23 anos começou o ano pouco prestigiado pela torcida e distante de um salto para o futebol europeu. No entanto, evoluiu muito desde a chegada do técnico Leonardo Jardim e hoje disputa posição diretamente com os medalhões Pulgar e Jorginho. Em adição à vitalidade pela qual sempre se destacou, Evertton Araújo tem progredido muito com a bola, com participação expressiva na construção ofensiva do Flamengo.

Responsável por revelar ou elevar o nível de jogadores de alto nível na Europa, como Mbappé e Bernardo Silva, o técnico Leonardo Jardim goza de respeito no Velho Continente. Segundo o português, o seu jovem volante tem características que constituem um "modelo de sucesso na Europa". Portanto, parece questão de tempo para tais palavras alcançarem ouvidos estrangeiros.