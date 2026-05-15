A eliminação para o Vitória na Copa do Brasil foi um duro golpe para o Flamengo e pegou a torcida de surpresa — e na bronca. Mais do que a frustração esportiva, a queda em Salvador enfraquece um discurso que vinha sendo sustentado internamente pela diretoria. Horas antes da partida, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, projetava a conquista da tríplice coroa: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

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Durante o "São Paulo Innovation Week", em São Paulo, o mandatário rubro-negro reforçou a ambição de alcançar um feito inédito na era dos pontos corridos: conquistar simultaneamente as três principais competições da temporada.

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Bap, presidente do Flamengo, no evento em São Paulo (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

Ao comentar a permanência de Filipe Luís no comando técnico, mesmo diante de especulações envolvendo Leonardo Jardim, Bap destacou que o planejamento vinha sendo executado da maneira considerada ideal pela diretoria.

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— É uma característica minha. Mandaria um filho meu embora tranquilamente. A gente vive num país latino da "coitadização". Não está funcionando, mas vamos dar mais uma chance. Não dá para fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Tomei a decisão. Você não ganha o Brasileiro no início, mas pode perder. O Flamengo não vai esperar 12 ou 13 rodadas para estar em 16º lugar e contratar o Dorival. O Brasileiro já estava perdido. Para mim, é Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Qual é a prioridade? Quero tudo. Pelo elenco e pelo planejamento. A rotação nunca foi tão bem feita quanto agora — disse Bap, presidente do Flamengo.

Segundo o presidente, a gestão física do elenco e o rodízio de jogadores nunca haviam sido tão bem conduzidos quanto agora, justamente para permitir ao Flamengo competir em alto nível em todas as frentes. O discurso, no entanto, perdeu força poucas horas depois, com a eliminação precoce para o Vitória, resultado que aumenta a pressão sobre o trabalho desenvolvido no futebol rubro-negro.

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A fala, porém, ganhou um peso ainda maior após a eliminação. Isso porque o discurso ambicioso da diretoria agora entra em rota de colisão com a realidade apresentada em campo. O Flamengo até possui um dos elencos mais fortes do continente, mas voltou a mostrar problemas recorrentes em jogos decisivos: pouca intensidade, dificuldade de reação emocional e um time que, em alguns momentos, parece confiar mais na qualidade individual do que no desempenho coletivo.

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Aspecto financeiro também pesa para o Flamengo

Além do impacto esportivo, a eliminação também pesa financeiramente. Com a queda precoce, o Flamengo deixa de arrecadar cifras importantes em premiações da Copa do Brasil, competição que se tornou uma das mais rentáveis do calendário nacional. Em um cenário hipotético de campanha até o título, o clube poderia faturar cerca de R$ 96 milhões.

Agora, o discurso da tríplice coroa dá lugar ao aumento da pressão nos bastidores. E no Flamengo, onde expectativa e cobrança caminham lado a lado, derrotas como essa costumam acelerar cobranças internas e externas.

Confira os próximos jogos do Flamengo

17/05 — Athletico x Flamengo — Brasileirão

— Brasileirão 20/05 — Flamengo x Estudiantes — Libertadores

x Estudiantes — Libertadores 23/05 — Flamengo x Palmeiras — Brasileirão

x Palmeiras — Brasileirão 26/05 — Flamengo x Cusco — Libertadores

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