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Santos terá estádio cheio em último jogo de Neymar antes da convocação

Peixe anunciou que vendeu todos os ingressos para duelo na Neo Química Arena deste domingo (17)

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 15/05/2026
06:45
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Neymar busca uma vaga na Copa do Mundo (Foto: Giuliano Andrade /Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraNeymar busca uma vaga na Copa do Mundo (Foto: Giuliano Andrade /Fotoarena/Folhapress)
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Assim como aconteceu pela Copa do Brasil, o Santos entra em campo novamente neste domingo (17), às 11h (de Brasília), contra o Coritiba, desta vez na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Cuca deve contar com Neymar em campo, que fará sua última apresentação antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, marcada para segunda-feira (18).

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➡️ Cuca e Lucas Veríssimo opinam sobre atrasos de salários no Santos

Neymar ainda sonha com uma vaga na lista do técnico Carlo Ancelotti, mas também tem a missão de tirar o Santos da parte de baixo da tabela de classificação do Nacional. Atualmente, o Alvinegro tem 18 pontos e ocupa o 15° lugar, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.

Para isso, o Santos anunciou que vendeu todos os ingressos para esta partida, ou seja, contará com apoio incondicional de seus torcedores.

Nesta partida, o Peixe vai a campo com menos pressão, já que garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o clube conseguiu arrecadar mais R$ 3 milhões em premiação, o que ameniza um pouco a crise financeira e já vai em busca de novos resultados positivos na competição que paga bem.

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➡️ Santos fatura quantia milionária na Copa do Brasil e ameniza crise financeira

Retrospecto de Santos x Coritiba

64 jogos
Vitórias: 37
Empates: 12
Derrotas: 15
Gols pró: 110
Gols sofridos: 66

(Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
(Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

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