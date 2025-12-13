Palmeiras mira exemplos de janelas recentes em meio a investidas por Allan
Clube não pretende se desfazer dos principais ativos e aposta na 'saúde financeira' para liderar negociações com interessados
O Palmeiras tem nova Cria da Academia em destaque. Promovido ao elenco profissional no início do ano, Allan ganhou projeção após as atuações no segundo semestre da temporada e entrou no radar de clubes do futebol europeu.
Em balanço financeiro publicado há semanas e referente à temporada de 2026, o clube planeja pouco menos de R$ 400 milhões em vendas de jogadores. Diante desse cenário, Allan aparece como um dos principais ativos, mas o Palmeiras pretende manter postura firme nas negociações, seguindo a filosofia adotada nas últimas janelas de transferências.
O zagueiro Vitor Reis e o meia Richard Ríos aparecem como exemplos. A diretoria alviverde não tinha interesse em negociar a dupla, mas aceitou as saídas após os clubes interessados alcançarem os valores estipulados pelo Palmeiras. Ao todo, o clube faturou mais de 50 milhões de euros com as duas negociações.
A expectativa é de que o Palmeiras aceite negociar Allan apenas diante de uma proposta irrecusável, acima dos 40 milhões de euros. O Newcastle foi um dos clubes que demonstrou interesse no jogador, conforme adiantou a "ESPN".
Allan pelo Palmeiras em 2025
Após período de adaptação, o jovem recebeu oportunidades na equipe titular de Abel Ferreira e foi fundamental na classificação à decisão da Libertadores, quando a equipe alviverde reverteu desvantagem de três gols acumulada no Equador diante da LDU.
Em sua primeira temporada como profissional, Allan disputou 56 partidas, marcou três gols, incluindo um decisivo para manter o Palmeiras vivo na disputa pelo título estadual, e deu seis assistências.
Allan renovou, em junho deste ano, contrato com o Palmeiras, agora válido até 31 de dezembro de 2029.
