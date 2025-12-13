menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras mira exemplos de janelas recentes em meio a investidas por Allan

Clube não pretende se desfazer dos principais ativos e aposta na 'saúde financeira' para liderar negociações com interessados

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 13/12/2025
16:59
Allan, do Palmeiras, foi suspenso no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)
imagem cameraAllan, cria das categorias de base do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras tem nova Cria da Academia em destaque. Promovido ao elenco profissional no início do ano, Allan ganhou projeção após as atuações no segundo semestre da temporada e entrou no radar de clubes do futebol europeu.

continua após a publicidade

+ Palmeiras x Flamengo: Entre ciência e política, gramado sintético divide os clubes

Em balanço financeiro publicado há semanas e referente à temporada de 2026, o clube planeja pouco menos de R$ 400 milhões em vendas de jogadores. Diante desse cenário, Allan aparece como um dos principais ativos, mas o Palmeiras pretende manter postura firme nas negociações, seguindo a filosofia adotada nas últimas janelas de transferências.

O zagueiro Vitor Reis e o meia Richard Ríos aparecem como exemplos. A diretoria alviverde não tinha interesse em negociar a dupla, mas aceitou as saídas após os clubes interessados alcançarem os valores estipulados pelo Palmeiras. Ao todo, o clube faturou mais de 50 milhões de euros com as duas negociações.

continua após a publicidade

A expectativa é de que o Palmeiras aceite negociar Allan apenas diante de uma proposta irrecusável, acima dos 40 milhões de euros. O Newcastle foi um dos clubes que demonstrou interesse no jogador, conforme adiantou a "ESPN".

Allan Palmeiras Libertadores
Allan, jogador do Palmeiras, antes de partida contra o Flamengo, pela final da Copa Libertadores (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Allan pelo Palmeiras em 2025

Após período de adaptação, o jovem recebeu oportunidades na equipe titular de Abel Ferreira e foi fundamental na classificação à decisão da Libertadores, quando a equipe alviverde reverteu desvantagem de três gols acumulada no Equador diante da LDU.

continua após a publicidade

Em sua primeira temporada como profissional, Allan disputou 56 partidas, marcou três gols, incluindo um decisivo para manter o Palmeiras vivo na disputa pelo título estadual, e deu seis assistências.

Allan renovou, em junho deste ano, contrato com o Palmeiras, agora válido até 31 de dezembro de 2029.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias