Evertton Araújo tem 'perfil Jardim' e pressiona medalhões do Flamengo

Evertton Araújo, de 23 anos, teve o empréstimo considerado pelo Flamengo no início do ano devido à forte concorrência no meio-campo. Parecia que o jogador não teria espaço, mas aproveitou as oportunidades e conseguiu garantir "na marra" o seu lugar no elenco. O jovem já tinha confiança de Filipe Luís e logo conquistou também a de Leonardo Jardim, com quem deve iniciar em campo mais um duelo neste domingo (19), contra o Bahia.

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Nos últimos jogos, com Jorginho e Pulgar lesionados, o volante foi titular, passou segurança e ganhou elogios consecutivos do técnico português.

— É um menino que gosto muito. Quando cheguei, conversei com ele e disse que as oportunidades iriam aparecer. Falei com ele sobre não perder a bola, sobre jogar para a frente. É um modelo de jogador que tem sucesso na Europa. Tem capacidade física, tem bom duelo. Foi um dos jogadores mais regulares nos últimos jogos — afirmou o treinador após a vitória no Fla-Flu, no último domingo (12).

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A concorrência de Evertton Araújo é com meio-campistas pelo menos cinco anos mais velhos. São eles: Jorginho (34), Pulgar (32), Saúl (31) e De La Cruz (28). Apesar de a disputa "assustar", o novato consegue espaço entre os medalhões justamente por ser o melhor preparado fisicamente para aguentar sequências de jogos. Os dois primeiros, considerados titulares absolutos, estão machucados atualmente, enquanto os outros convivem com problemas físicos recorrentes.

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Além disso, o jogador da base rubro-negra tem a vantagem de um técnico que gosta muito desse perfil: atletas em desenvolvimento. Desde os trabalhos na Europa, sempre gostou de promover "viradas de chave" nas carreiras dos seus jovens comandados. Essa característica, inclusive, foi destacada como motivo para a contratação de Jardim pelo diretor de futebol do Flamengo, José Boto.

— Buscamos um treinador que eu conheço bem e sei que uma das qualidades é recuperar a confiança dos jogadores, além de lançar jogadores mais jovens. (...) Hoje, quando olhamos para o time que ele (Jardim) tinha no Mônaco (2014-2019) parece um timaço, mas naquela altura não era. Ninguém sabia quem era Mbappé, Bernardo Silva foi vendido do Benfica sem ter jogado pela equipe principal. (...) Ele é muito bom em dar confiança aos jogadores e vai olhar com carinho para os jovens, o que a Nação tanto pede, diz que "craque o Flamengo faz em casa" — falou.

O discurso também foi reforçado pelo próprio Leonardo Jardim. Após a goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín, na quinta-feira (16), o técnico destacou a importância de ter um jogador da base envolvido no time principal.

— O Evertton, vocês sabem melhor que eu, já jogou no passado algumas partidas. Neste ano, está tendo continuidade em alguns jogos. É um jovem talento, é um jogador da nossa formação. É importante para o Flamengo ter jogadores da formação jogando na primeira equipe. É um exemplo para os outros que vêm atrás. Estou satisfeito, ele tem melhorado. Claro que tem sempre coisas para melhorar, mas ele tem mostrado empenho e qualidade — disse.

Evertton Araújo conduz Flamengo ao ataque no jogo contra o Independietne Medellín (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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Concorrência gera expectativa para sequência do Flamengo

Jorginho e Pulgar estão cada vez mais próximos do retorno aos gramados. Saúl se recuperou da cirurgia no tornozelo esquerdo e já foi relacionado na última partida do Flamengo. O uruguaio De La Cruz também parece ter evoluído fisicamente na atual temporada. Além disso, Lucas Paquetá desempenhou muito bem a função de segundo volante.

Portanto, a concorrência no setor é gigante, mas o discurso de Leonardo Jardim indica que nada disso significa que Evertton Araújo perderá espaço. Pelo contrário, sua presença continuará "pressionando" os medalhões. A temporada é longa e todos serão envolvidos no rodízio, mas a disputa por vagas será uma das grandes curiosidades para a continuidade do ano rubro-negro.

Minutagem dos volantes rubro-negros

2025:

Erick Pulgar - 3106 minutos

Jorginho - 2472 minutos

Evertton Araújo - 1921 minutos

Nicolás de la Cruz - 1911 minutos

Allan - 1586 minutos

Saúl Ñíguez - 1508 minutos

2026:

Erick Pulgar - 1227 minutos

Evertton Araújo - 1072 minutos

Jorginho - 784 minutos

Nicolás de la Cruz - 415 minutos

Saúl Ñíguez - 0 minutos