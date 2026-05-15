Mauro Cezar critica lance de Pedro em eliminação do Flamengo: 'Displicência'

Um lance de Pedro na eliminação do Flamengo para o Vitória pela Copa do Brasil repercutiu nas redes sociais, principalmente após uma crítica do jornalista Mauro Cezar.

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O comentarista utilizou suas redes para comentar uma oportunidade desperdiçada pelo atacante aos 41 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo pressionava em busca do gol que poderia manter a equipe viva na partida.

No lance, Wallace Yan cruzou na área, Bruno Henrique escorou para trás e Pedro dominou antes de finalizar fraco, facilitando a defesa do goleiro Lucas Arcanjo praticamente em cima da linha.

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Veja o lance:

Após a jogada, Mauro Cezar fez duras críticas ao camisa 9 rubro-negro.

— A finalização peteleco de Pedro aos 42 minutos é caso de chamar a atenção com veemência assim que o jogo acabar. E há quem defenda a convocação de um atacante irregular pela própria displicência — publicou o jornalista.

O Flamengo acabou derrotado por 2 a 0 no Barradão e foi eliminado da Copa do Brasil após perder no agregado por 3 a 2. A equipe comandada por Leonardo Jardim havia vencido o jogo de ida por 2 a 1 no Maracanã, mas não conseguiu sustentar a vantagem fora de casa.

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Como foi Vitória x Flamengo?

Texto de: Lucas Bayer.

A vantagem do Flamengo construída no Rio durou pouco. O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos com Erick, que acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Rossi. Atrás no marcador, o time de Jardim se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa se fechava na defesa. Com a posse de bola, o Fla encontrou muitas dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário, principalmente até os 30'. Posteriormente, o Rubro-Negro carioca passou a criar boas chances, uma delas em uma bela finalização de Luiz Araújo, mas faltou precisão para balançar a rede.

Flamengo foi eliminado pelo Vitória da Copa do Brasil 2026. (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e criou três grandes chances logo no início do segundo tempo. Foi o Vitória, entretanto, quem voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, Rossi saiu mal do gol, e Luan Cândido acertou um voleio. A bola ainda desviou no goleiro rubro-negro, que falhou mais uma vez no lance. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque e teve boas oportunidades com Pedro e Léo Pereira, mas não conseguiu aproveitar as chances e se despediu da competição.

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