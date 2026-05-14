Veja gol em Vitória x Flamengo: Leão sai na frente com pintura

Vitória e Flamengo se encontram, no Barradão, pela decisão da 5° fase da Copa do Brasil. Após vencer a primeira partida, no Maracanã, o Flamengo busca a classificação na Bahia. No entanto, antes dos dez minutos do primeiro tempo, Erick, do Rubro Negro Baiano, deu um belo chute e colocou a bola na gaveta.

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Veja o gol de Erick:

No Maracanã, na partida de ida, foi justamente o Erick que descontou para o Rubro Negro Baiano, também com um golaço.

Erick em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

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'Não vai receber um centavo a mais', diz Bap sobre saída do Palmeiras da Libra

O presidente do Flamengo entende que é direito do Palmeiras receber os valores já acordados no contrato com a Globo, que vai até o fim da temporada de 2029, mas pondera que valores adicionais ou renegociações da Libra com a emissora não devem ser repartidos com o Alviverde após a decisão de deixar o bloco comercial neste ano.

— Qual o efeito prático do Palmeiras ter saído da Libra hoje? Nenhum. Só o contrato da Globo, mas esse contrato vão ter que cumprir. Cumprindo, vão receber o dinheiro. Mas, se conseguirmos um centavo a mais na Libra, eles não vão receber nada por isso. Não vão ganhar novos pedaços se o bolo aumentar de tamanho. Vai ganhar o que tem direito. Se você não acredita no grupo, pode ir embora. O efeito prático é nenhum. Tem o efeito midiático de parecer que é um "mise-en-scène", é um jogo de imagem — pontuou Bap durante painel no São Paulo Innovation Week.