Com atuação aquém do que o torcedor esperava, o Flamengo perdeu para o Vitória por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (14), e foi eliminado da Copa do Brasil. A vantagem construída no triunfo por 2 a 1, no Rio de Janeiro, durou apenas seis minutos no Barradão, quando Erick abriu o placar para o Leão. Depois, Luan Cândido, aproveitando falha do goleiro Rossi, marcou o segundo gol e sacramentou a classificação da equipe baiana às oitavas de final.

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Com a queda, o Flamengo se junta a Botafogo, São Paulo e Bahia, outros gigantes do futebol brasileiro que também caíram na quinta fase da Copa do Brasil.

Primeiro tempo: Vitória acaba com vantagem do Flamengo

A vantagem do Flamengo construída no Rio durou pouco. O Vitória abriu o placar logo aos seis minutos com Erick, que acertou um chutaço no ângulo, sem chances para Rossi. Atrás no marcador, o time de Jardim se lançou ao ataque, enquanto a equipe da casa se fechava na defesa. Com a posse de bola, o Fla encontrou muitas dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário, principalmente até os 30'. Posteriormente, o Rubro-Negro carioca passou a criar boas chances, uma delas em uma bela finalização de Luiz Araújo, mas faltou precisão para balançar a rede.

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Samuel Lino em campo em Vitória x Flamengo (Foto: William Malta França/Photo Premium/Folhapress)

Segundo tempo: Vitória garante classificação em falha de Rossi

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador e criou três grandes chances logo no início do segundo tempo. Foi o Vitória, entretanto, quem voltou a marcar. Após cobrança de escanteio, Rossi saiu mal do gol, e Luan Cândido acertou um voleio. A bola ainda desviou no goleiro rubro-negro, que falhou mais uma vez no lance. A partir daí, o Flamengo se lançou ao ataque e teve boas oportunidades com Pedro e Léo Pereira, mas não conseguiu aproveitar as chances e se despediu da competição.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance de maior impacto no Barradão foi o gol de Erick, marcado logo no início da partida e responsável por mudar os planos do Flamengo. A partir dali, o Vitória se organizou defensivamente e aproveitou os erros do adversário para buscar a classificação.

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Deu aula 🏅

A classificação do Vitória também passa pelas mãos de Lucas Arcanjo. O goleiro fez defesas importantes, parando o ataque do Flamengo. Com atuação impecável, foi um dos grandes destaques da partida.

Ficou abaixo 📉

A atuação abaixo do esperado do Flamengo contou com desempenhos individuais ruins, como os de Luiz Araújo e Alex Sandro, por exemplo. No entanto, as falhas de Rossi no segundo gol do Vitória colocaram o goleiro argentino como um dos principais responsáveis pela derrota fora de casa e, consequentemente, pela eliminação.

Ei, juiz! 📣

Ambos os rubro-negros reclamaram da atuação do árbitro Raphael Claus. Os jogadores do Flamengo pediram pênalti aos 37 minutos do primeiro tempo. Quatro minutos depois, foi a vez do Vitória reclamar da não marcação de uma penalidade.

Não vou ver isso sozinho 😱

O lance do segundo gol viralizou entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais, principalmente pelas duas falhas de Rossi. O goleiro não conseguiu afastar a bola no primeiro momento e, depois, na finalização de Luan Cândido, também não evitou o gol.

Notas do Vitória; avalie os jogadores!

Notas do Flamengo; avalie os jogadores!

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✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 🆚 FLAMENGO

COPA DO BRASIL - JOGO DE VOLTA DA 5ª FASE

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Barradão, Salvador (BA)

🥅 Gols: Erick, 6'/1°T (1-0), Luan Cândido, 16'/2°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Carrascal e Varela (FLA)

🟥 Cartões vermelhos:

⚽ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Renê (Renato Kayzer) e Matheuzinho (Tarzia).

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela); Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal (Pedro); Luiz Araújo (Cebolinha), Bruno Henrique e Samuel Lino (Wallace Yan).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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