Allan admite propostas e diz que só sairá do Palmeiras 'no momento certo'
Jovem foi o autor do gol da vitória alviverde no clássico contra o Santos
Autor do gol da vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos, Allan admitiu ter recebido propostas para deixar o clube ainda nesta janela de transferências. De forma sincera, o jovem reforçou estar comprometido com o projeto alviverde e afirmou que só deixará o Palmeiras no momento certo.
+ Palmeiras vence o Santos com gol de Allan e assume a liderança do Paulistão
- Penso no presente e estou pronto para estar no Palmeiras. Quando for a hora de sair, se for o momento certo, vou sair, se achar que estou pronto. Mas busco ao máximo focar no Palmeiras - afirmou Allan, durante entrevista na zona mista da Arena Barueri.
O técnico Abel Ferreira também comentou sobre as investidas internacionais em Allan e comparou a situação com a saída de outros jovens formados no clube, como Estêvão. Para o treinador, o Palmeiras possui, neste momento, capacidade financeira para reter seus principais ativos, embora reconheça ser difícil competir com o poder de compra em euros.
- São jogadores que nos dão muito trabalho. O que fico triste é que, quando ficam prontos, tens que vender. Tivemos que vender o Endrick, o Estêvão, o Vitor Reis, agora o Allan. O Palmeiras, neste momento, está em condições de escolher quando pode e não pode vender. Por isso, fizemos um trabalho conjunto com o departamento de finanças e diretoria - disse.
- Se os clubes de fora estão atentos aos nossos jogadores nos últimos anos, o Ríos, o Estêvão… fico satisfeito, mostra trabalho bem feito. Mas não precisamos vender. precisamos de equipe competitiva e forte. Investir tempo nesses jogadores. Umas vezes as coisas vão sair bem, outras mal. Um euro está para seis reais, é muito fácil vir aqui com dinheiro e levar os jogadores - completou.
Nos últimos dias, o Palmeiras recusou uma investida do Napoli, da Itália, por Allan: 35 milhões de euros fixos, além de outros cinco milhões de euros em metas esportivas, o que totalizaria cerca de R$ 220 milhões.
