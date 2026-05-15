Flamengo mira novos negócios e terá reality show, app de delivery e marca de moda

O Flamengo atingiu a marca recorde de R$ 2 bilhões em receitas acumuladas ao longo de 2025. O sucesso financeiro do clube, hoje sob gestão de Luiz Bap, abre as portas para que o Rubro-Negro comece a analisar horizontes que vão além do futebol e consigar diversificar ainda suas fontes de faturamento. Durante sua participação na São Paulo Innovation Week na quinta-feira (14), o dirigente anunciou novos projetos que a equipe já tirou do papel e deve estrear nos próximos meses. Os produtos vão de um reality show até um aplicativo próprio para delivery.

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Bap afirmou que a receita de R$ 2 bilhões alcançada em 2025 precisa ser dividida entre o faturamento com a venda de jogadores e as premiações por títulos e os valores sem essas variáveis. Segundo o presidente, o Flamengo teve uma receita de R$ 1,4 bilhão, valor que se mantém num patamar altíssimo na comparação com os demais clubes brasileiros e que ainda permite que o Rubro-Negro trabalhe com projetos que vão gerar valor fora do futebol.

- Quem ganha R$ 1,4 bilhão não pode gastar mais que esse valor. Mas quando você aumenta a receita, você pode aumentar sua margem de ganho ainda mais. A gente trabalha para crescer esse valor não dependendo de venda ou premiações, porque são questões efêmeras. […] As fontes de receitas são finitas, então precisamos buscar outras formas de monetizar, principalmente com a torcida - explicou Bap.

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Atualmente, o Flamengo está tocando projetos em quatro setores diferentes e que, segundo o presidente, se tornarão fontes de receitas importantes para o clube. Bap afirmou que uma delas é um reality show do clube. Sem dar detalhes, o dirigente afirmou que já está em execução e o produto, que será veiculado através da Flamengo TV, canal próprio do Rubro-Negro, envolverá "figuras do esporte", sem dar muitos detalhes.

- Nada do que eu falei aqui é só ideia no papel. Se fosse eu não ia falar… A gente vai partir para uma fase de criação de conteúdo para a Flamengo TV. É isso. O reality vai envolver o meio do esporte, vai envolver futebol - disse.

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Além do programa, o Flamengo mira duas indústrias fortes, o imobiliário e o de moda. Bap afirmou durante o evento que a equipe terá uma marca própria que irá atuar num patamar considerado nobre nas marcas de roupa. O foco será o público feminino, que é, na visão do dirigente, representa uma parcela forte do público que vai gerar receitas diversificadas ao Rubro-Negro.

- O Flamengo pode entregar futuramente até um projeto imobiliário… tem boas possibilidades de levar isso para frente. Vamos lançar também uma marca própria para a parte de moda casual, chamada Gávea. Vai estar num patamar entre Reserva e Osklen, focando mais no público feminino - explicou o presidente, que garantiu que o investimento imobiliário não é referente ao estádio do clube, que segue com o projeto sem avanços e tem uma série de questões contra que são levantadas pelo próprio Bap.

- Nos melhores cenários, a taxa de retorno é 3%. Quem vai dar dinheiro para ter esse retorno? Não dá para fazer com essa realidade no mercado. Mas ainda tenho o Maraca por 18 anos e o Flamengo ganha dinheiro se seguir bem lá com os jogos - completou Bap.

Delivery do Flamengo e força nas redes sociais

Outro projeto que deve ser inaugurado em breve é um app de delivery que vai operar dentro das dependências do Mracanã. Segundo o presidente do clube, a ideia é que o torcedor possa desfrutar da experiência de pedir um produto sem precisar sair das arquibancadas e o clube entende que essa é uma dinâmica nova e que cria uma conexão inédita com o torcedor e ajuda a alavancar as receitas. Bap considera como "coisas importantes" e que não têm necessariamente a ver com o campo e bola.

Nas redes sociais, o presidente do Flamengo também vê um cenário favorável para que possa "surfar" em novas possibilidades de negócios. O dirigente chegou a comparar o clube com a Disney, que tem seus negócios ligados desde os parques de diversão até produtos licenciados em todos os mercados, passando pela produção de blockbusters do cinema e streaming. Com a maior torcida do Brasil, de pouco mais de 45 milhões de rubro-negros, Bap vê espaço para explorar cada vez mais o meio digital.

- Vejo o Flamengo como uma Disney. Vai além de comprar ou vender jogador. Um ecossistema com 45 milhões de torcedores que não vão trocar de time. Temos um mercado pra explorar. E é por isso que precisamos monetizar e estamos buscando avançar na parte de dados, IA […] Estamos trabalhando pra colocar a capacidade máxima no Maracanã, e vamos chegar lá. É assim que você cria uma margem melhor e maior com uma receita recorrente - explicou.

A busca incessante por novas receitas é um movimento que Bap tem reforçado em sua gestão. No painal da São Paulo Innovation Week, o dirigente ainda "alfinetou" o trabalho da própria equipe, ao dizer que, apesar de gerar altas cifras, ainda faz pouco e pode ser mais eficiente. Chegou a citar o rival Fluminense como um clube "mais eficiente" diante das receitas que tem e do que produz no mercado.

- Sempre digo que fizemos muito, mas não fomos eficientes. E falam que eu encho muito o saco. Colocando o que colocamos no futebol, não é garantia de que vai ganhar, mas a possibilidade aumenta à medida que você investe no futebol. O Fluminense é mais eficiente que Flamengo e Palmeiras pelo que se coloca no futebol. Quando você tem menos, você é muito mais criterioso nas decisões. Não ter dinheiro é ruim, mas te faz criativo nas decisões. Com dinheiro você fica mais relaxado e preguiçoso, ainda mais quando você ganha - finalizou o presidente.

Bap explicou os planos de negócio do Flamengo na São Paulo Innovation Week.(Foto: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress)

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