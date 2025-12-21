menu hamburguer
Neto enlouquece com jogada de titular do Corinthians contra o Vasco: 'Craque'

Equipes decidem o título da Copa do Brasil

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/12/2025
19:40
Craque Neto reagiu ao gol de Depay no Corinthians (Foto: Reprodução Rádio Craque Neto)
O ex-jogador Neto enlouqueceu com a jogada do meia Breno Bidon, que originou o segundo gol do Corinthians na final da Copa do Brasil de 2025. A equipe paulista decide o título do torneio nacional contra o Vasco, neste domingo (21), no Maracanã.

O lance aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Breno Bidon conseguiu realizar um drible em cima de Cuan Barros, que quebrou a linha de marcação do Vasco no meio de campo. Na sequência, ele arrancou livre e rapidamente acionou Yuri Alberto.

O camisa 9 conseguiu dominar o passe entre as linhas de marcação e cruzar para a área, na saída do goleiro Léo Jardim. O atacante Memphis foi o responsável por concluir a jogada em gol. Veja a análise de Neto no lance.

— A jogada do Breno Bidon é de craque. Pega a bola, meteu, o Yuri Alberto foi inteligente, esperou, e passou a bola para o Memphis. Um golaço do Corinthians. Jogada rápida, um contra-ataque perfeito — disse Neto, durante a transmissão da partida pela Amazon Prime.

Corinthians comemora gol diante do Vasco no Maracanã (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Corinthians comemora gol diante do Vasco no Maracanã (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

