O atacante Memphis Depay usou as redes sociais para comentar a proposta do Milan pelo volante André, um dos destaques da equipe. A negociação entre o clube italiano e o Corinthians ganhou vários capítulos, inclusive com o Timão desistindo da negociação após a repercussão negativa.

O comentário do camisa 10 aconteceu em uma postagem do jornalista Fabrizio Romano, que informava que o Milan não pretendia aumentar a oferta por André. Assim, Memphis saiu em defesa do jogador e deu uma "dica" ao Corinthians.

— André é um dos maiores talentos que já vi em minha carreira… Muitos clubes estarão interessados em nossa jovem estrela. Então, espero que a gente não se apresse para ganhar dinheiro rápido. Honestamente, ele é um jogador muito valioso — disse Memphis pelo "X", o antigo Twitter.

Corinthians desistiu da negociação

O presidente Osmar Stabile, do Corinthians, não está convencido de que a saída de André para o Milan seja o melhor caminho para o clube neste momento. Depois de as negociações avançarem e até o executivo de futebol Marcelo Paz admitir publicamente a possibilidade de transferência, o dirigente alvinegro recuou.

O principal fator para a mudança de postura é a avaliação de que os valores apresentados estão abaixo do que o atleta representa no mercado e do que ainda pode valer. A proposta do Milan é de 17 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda ficaria com 20% de participação em uma futura venda.

O Lance! apurou que o Corinthians se mantém tranquilo diante de possíveis denúncias do clube italiano na Fifa, já que nem Osmar Stabile nem qualquer representante do clube assinou documentos que confirmassem a transferência.

André recebeu proposta do Milan (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Carreira de André

No Corinthians desde os 10 anos, André passou por todas as categorias de base do clube, tendo o Paulistão Sub-17, em 2023, e a Copinha, em 2024, como principais conquistas. Em 2025, passou a treinar pontualmente com a equipe principal.

A multa rescisória do atleta é de R$ 112 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Com a camisa do Corinthians, André disputou 24 jogos, marcou quatro gols e participou de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a Supercopa do Rei, conquistada contra o Flamengo, sendo titular e um dos destaques em campo.

