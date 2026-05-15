Era Diniz em Itaquera: Corinthians constrói força defensiva e sufoca rivais

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O Corinthians transformou a Neo Química Arena em um dos principais trunfos sob o comando de Fernando Diniz. Nesta quinta-feira (14), o Timão venceu o Barra-SC por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra dominou a partida durante os 90 minutos e ofereceu poucas oportunidades ao adversário.

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Mesmo diante de um rival da Série C, a atuação reforçou uma característica que vem sendo construída por Fernando Diniz no clube. Conhecido pelo estilo baseado em posse de bola e intensidade ofensiva, o treinador também começa a consolidar um sistema defensivo sólido no Corinthians.

Os números recentes mostram a evolução da equipe dentro da Neo Química Arena. Além de controlar as ações ofensivas, o Corinthians tem reduzido os espaços concedidos aos adversários e acumulado jogos sem sofrer gols sob o comando do treinador.

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Hugo Souza é o "dono" da defesa do Corinthians (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Números de Fernando Diniz no Corinthians jogando na Neo Química Arena

Em seis partidas disputadas em casa, a equipe soma cinco vitórias e um empate, alcançando 88,9% de aproveitamento. O time marcou nove gols no período, média de 1,5 por jogo, além de apresentar domínio territorial com 55,8% de posse de bola.

O desempenho ofensivo também chama atenção pela eficiência. O Corinthians criou 12 grandes chances nas seis partidas e converteu 42% delas em gol. A equipe precisou, em média, de 10 finalizações para marcar, mostrando um ataque mais objetivo dentro da Arena. Além disso, o sistema ofensivo ajudou na pressão sobre os adversários, que tiveram dificuldades para produzir.

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Defensivamente, os números reforçam a consistência do trabalho de Fernando Diniz. O Corinthians sofreu apenas dois gols em seis jogos, média de 0,3 por partida, e saiu sem ser vazado em cinco oportunidades, índice de 83% de clean sheets. Os adversários criaram somente quatro grandes chances no período, menos de uma por confronto.

A solidez defensiva também aparece nos indicadores coletivos. O Corinthians cedeu apenas 10,7 finalizações por jogo e permitiu média de 3,2 chutes no alvo aos rivais. A equipe ainda registra 40,5 bolas recuperadas, 13,5 desarmes e 24,5 cortes por partida, além de 53% de eficiência nos duelos, demonstrando intensidade e controle sem a bola dentro da Neo Química Arena.

Corinthians com Fernando Diniz (geral)

11 jogos 7V | 3E | 1D 72.7% de aproveitamento 14 gols marcados (1.3 por jogo) 5 gols sofridos (0.4 por jogo) 8 jogos sem sofrer gol (73%) 19 grandes chances 47% de conversão em grandes chances 8 grandes chances cedidas 9.4 finalizações p/ marcar 22.2 finalizações p/ sofrer gol 55.0% de posse de bola

Elenco "compra" ideia de Diniz

Mais do que números, na prática o torcedor do Corinthians viu a equipe mostrar força mesmo em situações de adversidade. Contra o Palmeiras, por exemplo, o time chegou a atuar com dois jogadores a menos, mas não sofreu gols.

Diante do Vasco, com um atleta a menos, o Corinthians vencia por 1 a 0 e sustentou o resultado até o apito final. Essa postura dos atletas é um dos principais elementos desse início de trabalho, refletindo a conexão entre torcida, elenco e Fernando Diniz.

— Eu acho que jogar com raça e vontade é uma obrigação, num ato de humildade e inteligência. Temos um espelho muito claro, que é a torcida, que joga o tempo inteiro com o time. Luta o tempo inteiro. O time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte. O torcedor sabe que não vai faltar vontade, brio. Esse time mostra muita vontade. A parte tática e técnica, não conseguimos ajustar a falta de vontade. Falta de vontade mata o trabalho e os jogadores estão cada vez mais conscientes disso — disse Fernando Diniz em entrevista recente.

Em entrevista após o jogo contra o Barra, Yuri Alberto destacou que a equipe vem se sacrificando pelo coletivo e pelo setor defensivo. Na partida contra o Barra, o Corinthians teve mais posse de bola e sofreu pouco na defesa.

— Estava me sacrificando pela equipe. Defensivamente melhoramos bastante, eu e Garro vamos precisar contribuir um pouco mais. Estou entrando nesse ritmo do Diniz. Devagar as coisas vão acontecendo. As oportunidades vão aparecendo e vamos criar mais. Jogo difícil, né? Sabíamos que eles viriam pro tudo ou nada. Tivemos algumas oportunidades, goleiro fez boas defesas — disse Yuri Alberto à Prime Vídeo.

Comparação com Dorival Júnior

Os números representam uma evolução significativa em relação ao desempenho do time com Dorival Júnior atuando no estádio em 2026. O ex-treinador comandou o Timão em oito partidas na Neo Química Arena, com três vitórias, dois empates e três derrotas, alcançando aproveitamento de 45,8%.

Durante o período em que esteve à frente da equipe na temporada, Dorival Júnior viu o Corinthians marcar 11 gols e sofrer seis jogando em Itaquera. O aproveitamento de Fernando Diniz em casa é quase o dobro do registrado pelo antecessor.

Dorival Júnior em 2026 na Neo Química Arena:

8 jogos 3V - 2E - 3D 45.8% aproveitamento 11 gols 6 gols sofridos

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