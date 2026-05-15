A história de Pepe no Santos; jogos, gols e estatísticas

Pepe é símbolo de lealdade e excelência, mantendo produção constante e disciplina exemplar ao longo de sua trajetória.

Ele foi protagonista ao lado de Pelé, conquistando títulos importantes, como a Copa Libertadores e dois Mundiais.

Pepe, conhecido como Canhão da Vila, teve uma carreira de 15 temporadas no Santos, marcando 403 gols em mais de 740 partidas.

Pepe, José Macía, nasceu em 25 de fevereiro de 1935 e construiu uma das carreiras mais longevas, vencedoras e simbólicas da história do futebol brasileiro. Ídolo eterno do Santos, Pepe não apenas foi contemporâneo de Pelé: foi protagonista de uma era irrepetível. O Lance! conta a história de Pepe no Santos.

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Durante 15 temporadas consecutivas no time profissional, entre 1954 e 1969, Pepe transformou a ponta esquerda da Vila Belmiro em território sagrado. Seu chute violentíssimo, aliado a técnica refinada e inteligência tática, rendeu-lhe o apelido definitivo: Canhão da Vila.

Em um elenco que reuniu alguns dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Pepe não foi coadjuvante. Pelo contrário. Seus números ofensivos o colocam como o segundo maior artilheiro da história do Santos, atrás apenas de Pelé, e como um dos maiores goleadores por um único clube em todo o futebol brasileiro.

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Mais do que estatísticas, Pepe representa continuidade, lealdade e excelência. Um jogador que atravessou gerações, sistemas táticos e transformações do esporte sem jamais perder relevância.

A história de Pepe no Santos

A formação na Vila e a estreia no time principal

Pepe chegou ao Santos ainda adolescente, integrando as categorias de base no início da década de 1950. Já em 1952 e 1953 treinava sob o comando de Lula, técnico responsável por moldar o Santos que dominaria o futebol mundial nos anos seguintes.

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A estreia profissional ocorreu em 1954, aos 19 anos, em partida contra o Fluminense pelo Torneio Rio-São Paulo. Mesmo entrando no segundo tempo, Pepe demonstrou desde cedo que reunia força física, personalidade e uma característica rara: capacidade de finalização fora do padrão para um ponta.

O primeiro grande momento veio rapidamente. Em 1955, marcou o gol decisivo contra o Taubaté na última rodada do Campeonato Paulista, garantindo o título estadual ao Santos. Era o início de uma relação simbiótica entre jogador e clube.

Jogos, gols e regularidade histórica no Santos

Ao longo de sua carreira no Santos, Pepe disputou mais de 740 partidas oficiais e marcou 403 gols, números extraordinários para um jogador de lado de campo. Trata-se de uma média ofensiva que atravessou 15 temporadas de alto nível, incluindo competições estaduais, nacionais e internacionais.

Pepe tinha consciência histórica de sua trajetória. Registrava, de próprio punho, todos os jogos, gols e detalhes de suas atuações em um caderno pessoal — um testemunho raro de profissionalismo e memória esportiva.

Mesmo atuando ao lado de Pelé, Coutinho, Dorval e outras lendas ofensivas, manteve produção ofensiva constante. Apenas poucos jogadores na história do futebol brasileiro marcaram mais gols por um único clube.

Pepe, o Canhão da Vila e o domínio técnico

O apelido Canhão da Vila não é retórico. Pepe possuía um dos chutes mais potentes já registrados no futebol, com medições que indicavam bolas acima de 120 km/h. Seu pé esquerdo era arma letal tanto em bola rolando quanto em cobranças de falta.

Especialista em tiros livres, Pepe ficou conhecido por "furar barreiras" literalmente. Em decisões internacionais, como na Copa Intercontinental de 1963 contra o Milan, marcou gols de falta que foram decisivos para títulos mundiais.

Além da força, havia precisão, leitura de jogo e disciplina tática. Pepe era ponta, mas sabia recompor, se posicionar e entender o coletivo — virtudes fundamentais para a longevidade no mais alto nível.

Libertadores, Mundiais e o auge internacional

O ano de 1962 simboliza o auge da geração santista. Pepe foi parte fundamental da campanha que resultou na primeira Copa Libertadores do clube, superando o Peñarol em uma final histórica decidida em três jogos.

No mesmo período, o Santos conquistou o bicampeonato mundial, vencendo Benfica e Milan, consolidando-se como o maior time do planeta. Pepe esteve presente em todos esses contextos, como titular absoluto da ponta esquerda.

Paralelamente, foi bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1958 e 1962, reforçando seu status de jogador de elite internacional, mesmo sem o protagonismo midiático de outros companheiros.

Esportividade, longevidade e liderança silenciosa

Um dos aspectos mais impressionantes da carreira de Pepe foi sua disciplina. Em mais de 700 jogos oficiais pelo Santos e dezenas pela Seleção Brasileira, passou longos períodos sem sequer ser expulso, recebendo o Prêmio Belfort Duarte por esportividade exemplar.

Mesmo após os 30 anos, quando deixou de ser titular absoluto, Pepe permaneceu no elenco como referência técnica e moral, revezando com jovens como Abel e Edu, ajudando na transição de gerações.

Sua liderança era silenciosa, baseada no exemplo, no treino e na dedicação cotidiana.

A despedida de Pepe e o legado eterno

Pepe encerrou a carreira em 1969, despedindo-se oficialmente da torcida da Vila Belmiro com homenagens que simbolizaram gratidão mútua. Saiu como o jogador que mais venceu títulos com a camisa do Santos, acumulando mais de duas dezenas de conquistas oficiais.

Seu legado transcende números. Pepe é símbolo de fidelidade a um clube, de excelência técnica contínua e de uma era em que o Santos se tornou sinônimo de futebol arte.

Até hoje, a história de Pepe no Santos permanece como referência absoluta para qualquer ponta-esquerda que veste a camisa alvinegra. Uma lenda construída jogo a jogo, gol a gol, por 15 anos ininterruptos.