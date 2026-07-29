Palmeiras goleia Vitória em jogo de expulsões e abre vantagem no Brasileirão
Alviverde chega aos 47 pontos e amplia distância para o Flamengo na liderança da competição
O Palmeiras goleou o Vitória por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Barradão, em partida marcada por duas expulsões ainda no primeiro tempo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício, Jhon Arias, Ramón Sosa e Fabiano Souza, contra, marcaram os gols do Alviverde.
Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 47 pontos e voltou a ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro após o empate do Flamengo com o Internacional. Agora, a diferença para o time carioca é de oito pontos, embora o rival tenha um jogo a menos. O Vitória, por sua vez, permanece com 26 pontos, na 13ª colocação.
Expulsões marcam o primeiro tempo
Vitória e Palmeiras fizeram um primeiro tempo de poucas chances e muitas interrupções, com pouco tempo de bola rolando até os 30 minutos. O time baiano levou perigo em alguns contra-ataques, enquanto os visitantes pressionaram a saída de bola do adversário e controlaram a posse, com 66%, contra 34% dos donos da casa.
Aos 35 minutos, o zagueiro Cacá cometeu falta de Jhon Arias. Inicialmente, a arbitragem anotou falta, mas recebeu a indiicação para revisar o lance. Após a checagem, optou pela expulsão. Luan Cândido, em protesto, realizou sinal de "roubou" e também recebeu vermelho.
O Palmeiras aproveitou a ampla superioridade numérica para abrir o placar com Maurício, após uma bela jogada coletiva. Minutos depois, Ramón Sosa ficou cara a cara com o goleiro Lucas Arcanjo e finalizou com categoria. Na tentativa de evitar o gol, Fabiano Souza desviou a bola para a própria rede.
Palmeiras domina restante do jogo e roda o elenco
O Palmeiras voltou a marcar duas vezes e encerrou o confronto em Salvador com saldo positivo de quatro gols. Em vantagem, tanto numérica quanto no placar, Abel Ferreira aproveitou para rodar o elenco e evitar possíveis expulsões.
Flaco López e Vitor Roque voltaram a atuar juntos como dupla de ataque do Palmeiras. Jhon Arias, no entanto, foi o principal destaque da partida, marcou um golaço e comandou as ações ofensivas da equipe enquanto esteve em campo no Barradão.
Visão do Lance!
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A expulsão de Cacá marcou o início do domínio do Palmeiras em Salvador. O zagueiro foi expulso após cometer falta dura em Jhon Arias, que avançava pelo lado esquerdo do ataque.
Deu aula
Jhon Arias comandou as ações ofensivas do Palmeiras e foi o principal destaque da equipe. Na segunda etapa, marcou um golaço ao driblar o defensor adversário com um drible de letra antes de finalizar.
Ei, juiz 📣
O árbitro Alex Gomes Stefano teve participação decisiva no rumo da partida. Nos minutos finais do primeiro tempo, expulsou Cacá após revisão do lance no VAR. Pouco depois, mostrou novo cartão vermelho, desta vez para Luan Cândido, deixando o Vitória com dois jogadores a menos.
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✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 0 X 4 PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 21ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);
🥅 Gols: Mauricio, Fabiano Souza (c), Jhon Arias e Ramón Sosa (PAL);
🟨 Cartões amarelos: Emanuel Martínez e Brítez (VIT); Marlon Freitas e Mauricio (PAL);
🟥 Cartões vermelhos: Cacá e Luan Cândido (VIT).
Escalações
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Lucas Arcanjo; Fabiano Souza (Jamerson), Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas (Walace), Emanuel Martínez (Zé Vitor) e Matheuzinho (Tarzia); Renê (Pochettino).
PALMEIRAS (Técnico: Palmeiras)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez (Emi Martínez) e Barboza (Lucas Evangelista); Allan, Marlon Freitas (Khellven), Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Mauricio (Flaco López) e Ramón Sosa.
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