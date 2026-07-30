Zubeldía defende titularidade de Hulk no Fluminense: 'Por que não?' Atacante é substituído sobre vaias diante do Bahia no Maracanã

Luis Zubeldía defendeu a escolha por Hulk como titular do Fluminense após o empate por 0 a 0 com o Bahia nesta quarta-feira (29), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico tricolor citou os desfalques como justificativa para a escolha do veterano e pediu paciência com o recém-chegado. O camisa 7 saiu de campo vaiado no segundo tempo.

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- Eu sinto que todo jogador, por mais nome, trajetória e nível que tenha, pode precisar de um tempo de adaptação. Nós tomamos a decisão, por diferentes motivos, de utilizá-lo (Hulk) rapidamente, mas consideramos que era a decisão correta usá-lo logo, para ele pegar ritmo rápido. Já tendo uns dois meses de adaptação aqui no clube, porque ele terminou o semestre treinando com a equipe, ele veio antes da pausa. Então nos parecia lógico que, se existia a possibilidade, ele jogasse. Claro que três jogos é um bom número para dar continuidade a um jogador importante. Além disso qualquer jogador pode jogar na próxima partida. Essa é uma decisão minha. Mas a decisão de ele ter minutos úteis, de poder conhecer os companheiros, de poder rapidamente, eh, jogar, pegar ritmo, me parecia lógica - disse o treinador do Fluminense.

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- E bem, o que acontece é que depois todos nós falamos sobre o resultado, né? E eu acho que é preciso diferenciar os três jogos, porque o time contra o Braganitno acabou empatando, mas claramente merecíamos mais do que o empate. Contra o Grêmio foi um jogo disputado, como todas as partidas que tivemos que jogar fora de casa contra equipes importantes, ou seja, nunca sobrou nada para nós. Competimos bem, por pouco não saímos com a vitória. E hoje, claramente, merecemos muito mais do que o rival. Independentemente de quem jogou e de quem não jogou, ao longo da partida o Fluminense claramente deveria ter ficado com os três pontos. Agora, a bola não entra e logo começamos a apontar o dedo - seguiu.

- Os jogadores, neste caso você me perguntou sobre o Hulk, é uma adaptação normal. Não podemos, sentenciar ou avaliar um jogador em três rodadas. Claro, o treinador depois pode colocar um, pode colocar outro, eh, mas está tudo muito acelerado. Não acontece só aqui, é em todo lugar. Esperamos que os resultados sejam imediatos, que, se um jogador chega, ele tenha que dar uma solução imediata. Eu acho que ele fez coisas boas e outras nem tanto, normal de quem está chegando. Mas era importante que ele jogasse, importante que ele pegasse ritmo. É um jogador experiente que precisa de ritmo, como em algum momento o Cano também vai ter, mas o Cano vinha de várias lesões, então era normal. O Castillo está lesionado e o John está suspenso. Então a pergunta é: por que o Hulk não tinha que começar jogando essas duas últimas partidas? Por que não? - concluiu Zubeldía.

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Então me parece que temos que ter um pouquinho mais de paciência com ele. Mais comigo, eu sou o treinador e o treinador sempre é avaliado a cada jogo, mas com o jogador que seja mais justo. De qualquer forma, eh, o Juanfer é mais um jogador, importante, e que pode dar soluções tanto como titular quanto vindo do banco de reservas.

*Matéria em atualização

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