Dê suas notas: Fluminense não aproveita chances e empata com Bahia sem gols Equipes ficaram no 0 a 0 no Brasileirão

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Bahia empataram em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Maracanã. O confronto foi marcado pela falta de efetividade ofensiva e por problemas físicos no elenco tricolor, ocorrendo em um cenário atípico em que o gramado foi tomado por folhas devido à forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro.

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Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

No primeiro tempo, o equilíbrio prevaleceu na posse de bola, mas o Fluminense desperdiçou a chance mais clara de abrir o placar logo aos 12 minutos: após cruzamento de Canobbio, Hulk saiu cara a cara com o goleiro Ronaldo, mas perdeu a oportunidade. Já nos minutos finais da etapa inicial, o zagueiro Thiago Silva precisou sair do banco de reservas para substituir o lesionado Freytes.

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Na volta do intervalo, o time comandado por Luis Zubeldía dominou as ações e acumulou novas chances com Soteldo e o próprio Thiago Silva, mas sem sucesso nas finalizações. A preocupação dos donos da casa aumentou aos 17 minutos do segundo tempo, quando Thiago Silva sentiu dores na parte posterior da coxa direita e também precisou ser substituído. O Bahia, sob o comando de Rogério Ceni, manteve uma postura defensiva sólida, enquanto o Fluminense seguia pressionando de forma pouco eficiente, incluindo um lance em que Canobbio chutou em cima do goleiro Ronaldo e outra tentativa fraca de Cano dentro da área.

O atacante Hulk, que iniciou como titular mas demonstrou pouco entrosamento, foi substituído sob vaias da torcida presente no estádio. Com o empate, o Fluminense chegou aos 34 pontos, mantendo-se provisoriamente na quarta colocação, enquanto o Bahia permanece logo atrás, em quinto lugar, com 32 pontos. Além do resultado, o time carioca agora monitora as situações médicas de Freytes e Thiago Silva para a sequência da temporada.

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