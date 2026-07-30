logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Dê suas notas: Fluminense não aproveita chances e empata com Bahia sem gols

Equipes ficaram no 0 a 0 no Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 00:02
Favorite o Lance! no Google
Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia
Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Bahia empataram em 0 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Maracanã. O confronto foi marcado pela falta de efetividade ofensiva e por problemas físicos no elenco tricolor, ocorrendo em um cenário atípico em que o gramado foi tomado por folhas devido à forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia
Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

No primeiro tempo, o equilíbrio prevaleceu na posse de bola, mas o Fluminense desperdiçou a chance mais clara de abrir o placar logo aos 12 minutos: após cruzamento de Canobbio, Hulk saiu cara a cara com o goleiro Ronaldo, mas perdeu a oportunidade. Já nos minutos finais da etapa inicial, o zagueiro Thiago Silva precisou sair do banco de reservas para substituir o lesionado Freytes.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o time comandado por Luis Zubeldía dominou as ações e acumulou novas chances com Soteldo e o próprio Thiago Silva, mas sem sucesso nas finalizações. A preocupação dos donos da casa aumentou aos 17 minutos do segundo tempo, quando Thiago Silva sentiu dores na parte posterior da coxa direita e também precisou ser substituído. O Bahia, sob o comando de Rogério Ceni, manteve uma postura defensiva sólida, enquanto o Fluminense seguia pressionando de forma pouco eficiente, incluindo um lance em que Canobbio chutou em cima do goleiro Ronaldo e outra tentativa fraca de Cano dentro da área.

O atacante Hulk, que iniciou como titular mas demonstrou pouco entrosamento, foi substituído sob vaias da torcida presente no estádio. Com o empate, o Fluminense chegou aos 34 pontos, mantendo-se provisoriamente na quarta colocação, enquanto o Bahia permanece logo atrás, em quinto lugar, com 32 pontos. Além do resultado, o time carioca agora monitora as situações médicas de Freytes e Thiago Silva para a sequência da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Rayan vira alvo do Real Madrid em meio à indefinição de renovação com Vini Jr

Dê suas notas para o Fluminense

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Pedro Henrique, do RB Bragantino, comemorando gol contra o SPorting Cristal na Sul-Americana

Futebol Nacional

Veja o gol da classificação do RB Bragantino na Sul-Americana

Há 19 minutos
Alan Saldivia na zona mista do Vasco

Vasco

Saldivia responde sobre possível saída do Vasco: 'Vou morrer aqui'

Há 23 minutos
Jogadores do Palmeiras se abraçam em comemoração da goleada aplicada no Vitória

Futebol Nacional

Palmeiras goleia Vitória em jogo de expulsões e abre vantagem no Brasileirão

Há 28 minutos
Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia

Fluminense

Fluminense empata sem gols com o Bahia e acumula problemas no Brasileirão

Há 30 minutos
Botafogo tem a melhor campenha da Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo

Adversário do Botafogo na Sul-Americana é definido; veja

Há 38 minutos
Tássio, ex-jogador do Botafogo

Botafogo

Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio?

Há 1 hora
Mais LANCE!
Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras

Árbitro expulsa dois do Vitória no mesmo lance contra o Palmeiras

Alex Gomes Stefano é o árbitro de Botafogo x Flamengo (Foto: César Gracco)

Quem é o árbitro de Vitória x Palmeiras? Alex Stefano já negou orientação do VAR

Tássio defendeu o Botafogo em 2015

Ex-atacante do Botafogo, Tássio morre aos 41 anos durante ventania no Rio

Hulk, do Fluminense, puxando o short

Chance perdida por Hulk em Fluminense x Bahia viraliza: 'Não pode'

Pedro Emanuel durante coletiva do Vasco após a vitória sobre o Independite Medellín

Pedro Emanuel avalia partida do Vasco: 'Muito competente'

Samuel Lino durante Internacional x Flamengo

Dê suas notas: Internacional e Flamengo ficam no empate pelo Brasileirão

Fábio em Rivadavia x Fluminense

Fluminense homenageia Fábio por 300 jogos pelo clube

Pedro em Internacional x Flamengo

Flamengo volta a jogar mal e só empata com um Internacional em crise no Brasileirão

Com gol de Thiago Mendes, o Vasco venceu o Independiente Medellín pela Sul-Americana

Dê suas notas: Vasco marca no fim e vence o Medellín na Sul-Americana

Mirassol e Remo pelo Campeonato Brasileiro

Veja os três gols de Mirassol x Remo no Brasileirão

Thiago Mendes tira a camisa e comemora gol marcado pelo Vasco contra o Independiente Medellín

Vasco ainda não convence, mas vence e avança às oitavas da Sul-Americana

Thiago Mendes abraçando companheiro de Vasco

Veja o gol da vitória do Vasco sobre o Ind. Medellín na Sul-Americana

Zubeldía em Fluminense x Maricá (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Sem Thiago Silva, Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Bahia