Vitória emite nota de repúdio após jogo contra o Palmeiras Confronto aconteceu pela 21ª rodada do Brasileirão

O Vitória perdeu para o Palmeiras por 4 a 0, nesta quarta-feira (29), no Barradão, pela 21ª Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes foi marcado por polêmicas. Após o apito final, o clube baiano emitiu uma nota oficial de repúdio a arbitragem responsável pela partida.

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Nota oficial do Vitória

"O Esporte Clube Vitória vem a público manifestar sua absoluta indignação e revolta com a atuação da equipe de arbitragem na partida deste domingo contra o Palmeiras, no Barradão, especialmente do árbitro de campo, Sr. Alex Gomes Stefano, e do árbitro de vídeo, Sr. Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

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Aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Maurício, do Palmeiras, desferiu uma cotovelada no queixo do zagueiro Cacá, em um lance claro de agressão. A gravidade da ação resultou em um corte que exigiu a aplicação de cinco pontos em nosso atleta. Ainda assim, mesmo diante da evidência do lance, a arbitragem optou por não expulsar o atleta, além disso, o árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance. Tal decisão da arbitragem teve impacto direto no andamento da partida e em seus desdobramentos.

Diante da gravidade dos acontecimentos, o Esporte Clube Vitória informa que formalizará representação junto à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Esporte Clube Vitória seguirá defendendo seus interesses e os de sua torcida, exigindo respeito dentro e fora das quatro linhas".

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Lances polêmicos do jogo

As principais ocorrências aconteceram ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 28 minutos quando o meia Maurício acertou uma cotovelada no rosto do zagueiro Cacá. Em campo, o árbitro Alex Gomes Stefano marcou a falta e aplicou cartão amarelo como punição ao jogador do clube paulista.

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A decisão revoltou a comissão técnica do Vitória, que reclamou da ausência de um cartão vermelho para o camisa 18 do Alviverde. O VAR não entrou em ação na jogada.

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Posteriormente, aos 36 minutos, uma nova polêmica aconteceu em campo. Desta vez, Cacá, vítima no primeiro lance, foi o responsável por acertar um carrinho em John Árias. O VAR entrou em ação e Alex Gomes Stefano expulsou o atleta.

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A decisão novamente revoltou o banco e os jogadores em campo do Vitória. Ao ver o companheiro sendo expulso, Luan Cândido fez sinal de roubo em campo, que foi identificado pelo recurso de vídeo da arbitragem, e o clube baiano teve mais uma perda de jogador.

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Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Presidente do Vitória se manifesta

Após o jogo, o presidente do Vitória, Fabio Mota, concedeu entrevista coletiva e criticou a arbitragem.

- Ainda bem que o Brasil viu o jogo. O Cacá levou cinco pontos no queixo, não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi o que os jogadores relataram sobre o que o árbitro disse. Isso desequilibrou a partida, o Vitória era melhor. Houve um desequilíbrio após a não expulsão pela agressão - disse.

- Passamos isso pelo ano passado contra Flamengo, estamos acostumados. Não quero vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste. Você tem investimento menor, viaja mais e tem de passar por isso. É lamentável. Nós, em protesto, não vamos fazer coletiva com o treinador e nem zona mista. Vamos fazer a representação - completou.

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