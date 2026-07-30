logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Vitória emite nota de repúdio após jogo contra o Palmeiras

Confronto aconteceu pela 21ª rodada do Brasileirão

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 00:38
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Partida entre Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão foi marcada por polêmicas de arbitragem
Partida entre Vitória e Palmeiras pelo Brasileirão foi marcada por polêmicas de arbitragem (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

O Vitória perdeu para o Palmeiras por 4 a 0, nesta quarta-feira (29), no Barradão, pela 21ª Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes foi marcado por polêmicas. Após o apito final, o clube baiano emitiu uma nota oficial de repúdio a arbitragem responsável pela partida.

➡️ Vitória provoca Palmeiras após polêmica de arbitragem: 'Parabéns'

Nota oficial do Vitória

"O Esporte Clube Vitória vem a público manifestar sua absoluta indignação e revolta com a atuação da equipe de arbitragem na partida deste domingo contra o Palmeiras, no Barradão, especialmente do árbitro de campo, Sr. Alex Gomes Stefano, e do árbitro de vídeo, Sr. Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

continua após a publicidade

Aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Maurício, do Palmeiras, desferiu uma cotovelada no queixo do zagueiro Cacá, em um lance claro de agressão. A gravidade da ação resultou em um corte que exigiu a aplicação de cinco pontos em nosso atleta. Ainda assim, mesmo diante da evidência do lance, a arbitragem optou por não expulsar o atleta, além disso, o árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance. Tal decisão da arbitragem teve impacto direto no andamento da partida e em seus desdobramentos.

Diante da gravidade dos acontecimentos, o Esporte Clube Vitória informa que formalizará representação junto à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Esporte Clube Vitória seguirá defendendo seus interesses e os de sua torcida, exigindo respeito dentro e fora das quatro linhas".

continua após a publicidade

Lances polêmicos do jogo

As principais ocorrências aconteceram ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 28 minutos quando o meia Maurício acertou uma cotovelada no rosto do zagueiro Cacá. Em campo, o árbitro Alex Gomes Stefano marcou a falta e aplicou cartão amarelo como punição ao jogador do clube paulista.

➡️ Árbitro expulsa dois do Vitória no mesmo lance contra o Palmeiras

A decisão revoltou a comissão técnica do Vitória, que reclamou da ausência de um cartão vermelho para o camisa 18 do Alviverde. O VAR não entrou em ação na jogada.

continua após a publicidade

Posteriormente, aos 36 minutos, uma nova polêmica aconteceu em campo. Desta vez, Cacá, vítima no primeiro lance, foi o responsável por acertar um carrinho em John Árias. O VAR entrou em ação e Alex Gomes Stefano expulsou o atleta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A decisão novamente revoltou o banco e os jogadores em campo do Vitória. Ao ver o companheiro sendo expulso, Luan Cândido fez sinal de roubo em campo, que foi identificado pelo recurso de vídeo da arbitragem, e o clube baiano teve mais uma perda de jogador.

continua após a publicidade
Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras
Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Presidente do Vitória se manifesta

Após o jogo, o presidente do Vitória, Fabio Mota, concedeu entrevista coletiva e criticou a arbitragem.

- Ainda bem que o Brasil viu o jogo. O Cacá levou cinco pontos no queixo, não foi por acaso, não foi por ser intencional, que foi o que os jogadores relataram sobre o que o árbitro disse. Isso desequilibrou a partida, o Vitória era melhor. Houve um desequilíbrio após a não expulsão pela agressão - disse.

- Passamos isso pelo ano passado contra Flamengo, estamos acostumados. Não quero vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste. Você tem investimento menor, viaja mais e tem de passar por isso. É lamentável. Nós, em protesto, não vamos fazer coletiva com o treinador e nem zona mista. Vamos fazer a representação - completou.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em jogos do seu time do coração
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Soteldo em ação pelo Fluminense contra o Bahia

Fluminense

Soteldo lamenta empate do Fluminense com o Bahia: 'Deixamos escapar'

Há 26 minutos
Troféu do Brasileirão Série A

Futebol Nacional

Classificação do Brasileirão: veja a tabela e simule os jogos

Há 1 hora
Zubeldia durante duelo entre Fluminense e Bahia

Fluminense

Zubeldía defende titularidade de Hulk no Fluminense: 'Por que não?'

Há 1 hora
Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia

Futebol Nacional

Dê suas notas: Fluminense não aproveita chances e empata com Bahia sem gols

Há 1 hora
Pedro Henrique, do RB Bragantino, comemorando gol contra o SPorting Cristal na Sul-Americana

Futebol Nacional

Veja o gol da classificação do RB Bragantino na Sul-Americana

Há 2 horas
Alan Saldivia na zona mista do Vasco

Vasco

Saldivia responde sobre possível saída do Vasco: 'Vou morrer aqui'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Jogadores do Palmeiras se abraçam em comemoração da goleada aplicada no Vitória

Palmeiras goleia Vitória em jogo de expulsões e abre vantagem no Brasileirão

Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia

Fluminense empata sem gols com o Bahia e acumula problemas no Brasileirão

Botafogo tem a melhor campenha da Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Adversário do Botafogo na Sul-Americana é definido; veja

Tássio, ex-jogador do Botafogo

Quem era Tássio, ex-jogador do Botafogo que morreu em ventania no Rio?

Jogadores do Vitória reclamando com a arbitragem no jogo contra o Palmeiras

Árbitro expulsa dois do Vitória no mesmo lance contra o Palmeiras

Alex Gomes Stefano é o árbitro de Botafogo x Flamengo (Foto: César Gracco)

Quem é o árbitro de Vitória x Palmeiras? Alex Stefano já negou orientação do VAR

Tássio defendeu o Botafogo em 2015

Ex-atacante do Botafogo, Tássio morre aos 41 anos durante ventania no Rio

Hulk, do Fluminense, puxando o short

Chance perdida por Hulk em Fluminense x Bahia viraliza: 'Não pode'

Pedro Emanuel durante coletiva do Vasco após a vitória sobre o Independite Medellín

Pedro Emanuel avalia partida do Vasco: 'Muito competente'

Samuel Lino durante Internacional x Flamengo

Dê suas notas: Internacional e Flamengo ficam no empate pelo Brasileirão

Fábio em Rivadavia x Fluminense

Fluminense homenageia Fábio por 300 jogos pelo clube

Pedro em Internacional x Flamengo

Flamengo volta a jogar mal e só empata com um Internacional em crise no Brasileirão

Com gol de Thiago Mendes, o Vasco venceu o Independiente Medellín pela Sul-Americana

Dê suas notas: Vasco marca no fim e vence o Medellín na Sul-Americana