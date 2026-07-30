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Veja gols em Vasco x Santos: Andrey marca duas vezes

O Peixe venceu o confronto da ida por 2 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 19:01
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Time do Vasco Sub-20 reunido para a semifinal do Brasileirão
Time do Vasco Sub-20 reunido para a semifinal do Brasileirão (Foto: João Gabriel Alves/Vasco)

O Vasco abriu o placar diante do Santos, nesta quinta-feira (30), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. No inicio da partida, o Andrey Fernandes marcou duas vezes para reverter o placar de 2 a 0 no jogo de ida na Vila Belmiro.

Aos 14 minutos da primeira etapa, depois da cobrança de falta pela direita e da confusão na área, a bola sobra para Andrey Fernandes, que manda para o fundo da rede.

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Veja o gol:

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Quando o cronometro marcava os 35 minutos da primeira etapa, Avelar faz boa jogada pela esquerda, invade a área, é desarmado, mas a bola sobra para Andrey Fernandes, que só empurra para o fundo da rede.

Veja o gol:

Como foi o jogo de ida?

Na Vila Belmiroo Santos derrotou o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Série A sub-20. A partida estava empatada em 0 a 0 até os 42 minutos, quando Kaio Canga marcou um golaço de falta para abrir o placar. Poucos minutos depois, um pênalti foi marcado a favor da equipe mandante, que converteu a cobrança com Contreras.

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Com o resultado, a equipe comandada por Fabrício Monte ficou em situação confortável na disputa pela vaga na final. Já o Vasco precisa de uma atuação consistente diante da torcida para reverter o placar e seguir vivo na competição.

Jogadores expulsos

O jogo de volta tem duas baixas já garantidas. Do lado do Santos, Samuel Pierri foi expulso após um carrinho duro que atingiu dois jogadores da equipe adversária. Bruno André, do Vasco, foi expulso na reta final do jogo por parar um ataque promissor com falta.

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Santos venceu o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Série A Sub-20
Santos venceu o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Série A Sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA - VASCO X SANTOS

BRASILEIRÃO SUB-20 - VOLTA

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de julho de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada).
🟨 Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)
🚩 Assistentes: Danilo Oliveira da Silva (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)

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