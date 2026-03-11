N Sports estreia programa com Galvão Bueno, e primeiro convidado é Parreira

Para aquecer a programação da N Sports para a Copa do Mundo de 2026, a emissora estreia de "Campeão do Mundo com Galvão". No primeiro episódio, a atração trouxe Carlos Alberto Parreira, campeão em 70 e 94, para revelar o que é preciso para levantar a taça mais cobiçada do planeta.

A série de entrevistas do icônico apresentador promete contar grandes histórias de outros personagens que ajudaram a colocar as estrelas no peito da Amarelinha. A N Sports já está a todo vapor na preparação para sua estreia na transmissão do maior evento esportivo do planeta.

Como parte do aquecimento especial para o evento, nada melhor do que falar com quem sabe do assunto e, sobretudo, se consagrou ao levantar a cobiçada taça. E ninguém melhor do que Galvão Bueno, narrador do tetra e do penta, para conduzir essa série de entrevistas para encontrar o caminho do hexa.

Desse modo, os canais lineares de Fast TV e TV por assinatura e o YouTube da N Sports estrearam na última terça-feira (10) o "Campeão do Mundo com Galvão", um programa especial em que o narrador de tantas edições de Copa do Mundo traz convidados que têm propriedade para falar do que é ser campeão e mostrar o quão desafiador é repetir esse feito. A atração também é exibida em versão mais curta dentro do programa Galvão FC, transmitido pelo SBT e pela N Sports, que são parceiras na cobertura oficial da Copa do Mundo.

Como primeiro convidado, Carlos Alberto Parreira, que foi preparador físico da Seleção brasileira em 1970 e comandante técnico de 1994, além de ter dirigido outras cinco seleções dos cinco continentes. O ex-técnico contou detalhes para o caminho da glória.

— Não se ganha por acaso, tem que ter time. É preciso ambiente, preparação, planejamento, mas tem que ter time e nós tínhamos. Eles entraram para não perder. Se você vai que nem louco, você não perde um jogo, perde a Copa. Só isso. Você não pode entrar (em uma decisão) como um louco, um suicida. Eram todos jogadores conhecidos e experientes — explicou Parreira, falando da semifinal contra Holanda, jogo que considera o mais difícil da campanha de 94, e da postura adotada na final contra a então e também tricampeã Itália.

No primeiro episódio ao lado de Galvão Bueno, Parreira faz reverência a Zagallo como maior treinador brasileiro de todos os tempos, relembra esporro que Pelé deu em 1970, aponta para a liderança de Dunga e Cafu em 1994 e conta bastidores da escolha de Romário para bater um dos pênaltis da decisão nos Estados Unidos. Além disso, o comandante contou que fez educação física inspirado por uma foto, sua dedicação de registrar tudo o que assistia de palestras de técnicos históricos e como isso o ajudou a se tornar técnico de Gana no final da década de 60.

Se a estreia já foi boa e rica de histórias, isso foi só o começo. Galvão Bueno promete trazer personagens que fizeram partes das campanhas vitoriosas de 2002 e 1994. Compartilhando suas vivências de campeões do mundo, os convidados ajudarão a desvendar o quebra-cabeça para os comandados de Carlo Ancelotti estamparem a sexta estrela no peito da camisa mais temida e adorada do futebol mundial.

Toda semana um episódio novo também para aquecer as narrações que Galvão fará na parceria entre N Sports e SBT. Nos canais lineares, a edição do programa traz, inclusive, imagens das Copas passadas, para relembrar e vibrar com os grandes momentos e lances que estão na memória dos brasileiros.

