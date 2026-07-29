Sem Thiago Silva, Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Bahia Equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (29), pelo Brasileirão

O Fluminense divulgou a escalação para o duelo com o Bahia nesta quarta-feira (29), no Maracanã, válido pela 21ª rodada do Brasileirão. A principal novidade é a ausência de Thiago Silva, que inicia a partida no banco. Quem ganha a vaga no time titular é Ignácio, assim como Soteldo, que recebe oportunidade no ataque mesmo com o retorno de Savarino.

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O atacante volta a ficar à disposição após ser preservado no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo (26), em Porto Alegre. Recuperado de dores na coxa esquerda, o Savarino retomou os treinamentos com o elenco e foi incluído na relação para o confronto. Apesar disso, o compatriota Soteldo é quem inicia a partida.

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Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía terá desfalques importantes. Entre as ausências, Guilherme Arana segue fora após sofrer um trauma no joelho direito. John Kennedy cumpre suspensão automática e desfalca o Fluminense pelo segundo jogo consecutivo. Millán, Jemmes e Rodrigo Castillo permanecem em tratamento no departamento médico e também não foram relacionados.

Desta forma, o Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Hulk e Soteldo.

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Por sua vez, Rogério Ceni manda o time baiano a campo com: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Nestor; Ademir, Erick Pulga e Ajejo Véliz.

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Escalação do Fluminense para enfrentar o Bahia (Foto: Divulgação / Fluminense)

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