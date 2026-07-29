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Veja os três gols de Mirassol x Remo no Brasileirão

Duelo é válido pela 21° rodada do Brasileirão

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 21:04
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Mirassol e Remo pelo Campeonato Brasileiro
Mirassol e Remo pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

Mirassol e Remo estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (29), em jogo válido pela 21° rodada do Campeonao Brasileiro. Até aqui, o Leão vai vencendo no Maião por 2 a 1. Os gols foram de Marllon (contra), Leonel Picco e João Victor. Veja as jogadas abaixo:

Onde assistir Mirassol x Remo

Mirassol e o Remo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Maião, no interior de São Paulo. O Leão Caipira e o Leão Azul buscam a vitória para fugir da zona de rebaixamento da competição. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Clique aqui para assistir.

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Desde a retomada do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo, o Mirassol ainda não perdeu e somou quatro pontos em dois jogos (vitória sobre o Grêmio e empate contra o Vasco). A equipe paulista iniciou uma reação na luta contra o rebaixamento, mas segue na zona de descenso, ocupando a 19ª colocação, com 20 pontos, apenas um atrás do Internacional, primeiro clube fora do Z4.

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Mirassol e Remo pelo Campeonato Brasileiro
Mirassol e Remo pelo Campeonato Brasileiro na Arena Maião nesta quarta-feira (29). (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

Remo também chega motivado para o confronto com o Remo. Na última rodada, o time paraense venceu o Vitória, alcançou 21 pontos e assumiu a 18ª posição. Apesar de ter a mesma pontuação do Internacional, permanece entre os quatro últimos colocados por conta dos critérios de desempate.

Dessa forma, o confronto entre Mirassol e Remo ganha contornos de decisão, pois coloca frente a frente duas equipes que lutam diretamente para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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