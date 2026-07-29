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Fluminense homenageia Fábio por 300 jogos pelo clube

Goleiro atinge marca ao entrar em campo diante do Bahia, no Maracanã

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 21:40
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Fábio em Rivadavia x Fluminense
Fábio em ação pelo Fluminense (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

O Fluminense prestou homenagem ao goleiro Fábio nesta quarta-feira (29), no Maracanã, antes da bola rolar para o duelo com o Bahia. O goleiro completou 300 jogos com a camisa tricolor ao entrar em campo na partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Durante o aquecimento das equipes no gramado do Maracanã, Fábio recebeu, das mãos do presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, uma placa e uma camisa simbolizando a marca.

A contagem do clube, porém, inclui os amistosos de intertemporada disputados com Nova Iguaçu e Bahia, ainda este mês. Assim, a contagem oficial registra 298 partidas do camisa 1 pelo time das Laranjeiras.

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Fábio pelo Fluminense

Fabio chegou ao Fluminense em janeiro de 2022. De lá para cá, se firmou como um dos principais goleiros da história do clube, com as conquistas da Libertadores em 2023 e dos Campeonatos Cariocas de 2023 e 2024.

O atual vínculo do veterano com o Tricolor é válido até dezembro de 2027, quando o ídolo terá 47 anos completos.

Fábio no título do Fluminense na Libertadores de 2023 (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Fábio no título do Fluminense na Libertadores de 2023 (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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