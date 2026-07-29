Fluminense empata sem gols com o Bahia e acumula problemas no Brasileirão Falta de efetividade e lesões marcam o 0 a 0 para o lado tricolor carioca

Fluminense e Bahia não saíram do 0 a 0 nesta quarta-feira (29), no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Além do resultado aquém do esperado, os donos da casa deixam a partida preocupados com possíveis lesões de Thiago Silva e Freytes.

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Com o empate, o Tricolor carioca vai aos 34 pontos e segue na quarta colocação. Já o Esquadrão de Aço vem logo atrás, em quinto lugar, com 32 pontos somados. Ambos os times correm risco de ser ultrapassados ao final da rodada.

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Fluminense x Bahia: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Hulk perde chance em jogo de ritmo lento

Fluminense e Bahia foram para o intervalo empatando por 0 a 0, em um primeiro tempo equilibrado no Maracanã. As equipes dividiram o controle da posse de bola e criaram poucas oportunidades claras de gol. A principal oportunidade foi dos donos da casa, logo aos 12 minutos: após cruzamento de Canobbio, Hulk cara a cara com Ronaldo, mas desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. O momento de maior animação da torcida tricolor foi já nos minutos finais da primeira etapa, quando Thiago Silva saiu do banco para substituir o lesionado Freytes.

Segundo tempo:

O Fluminense voltou do intervalo dominando as ações ofensivas e a posse de bola. Hulk, Thiago Silva e Soteldo acumularam chances para o Tricolor, mas sem efetividade. O zagueiro, inclusive, foi substituído aos 17'/2°T com aparentes dores na posterior da coxa direita. O controle, no entanto, não foi convertido em gols, e a partida virou uma trocação de saídas em velocidades pouco eficientes. Canobbio teve a melhor oportunidade ao sair de frente para o Ronaldo, mas chutou em cima do goleiro. Cano também teve chance ao receber dentro da área, mas bateu fraco para a defesa do adversário.

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Hulk em ação pelo Fluminense contra o Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

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O gol pedido por Hulk logo aos 12 minutos do primeiro tempo fez falta para o Fluminense ao longo da partida e acabou definindo o placar final.

Deu aula 👍

Apesar das dificuldades para nomear o melhor jogador em campo, a alcunha vai para Martinelli. O volante do Fluminense controlou o meio-campo e conduziu o melhor momento da equipe no jogo, no início do segundo tempo, até ser substituído.

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Ficou abaixo 📉

Hulk não aproveitou mais uma vez a oportunidade de iniciar como titular. No terceiro jogo oficial pelo Fluminense, o camisa 7 ainda demonstrou pouco entrosamento com os companheiros e perdeu chances claras, a melhor delas ainda no primeiro tempo, sendo um dos principais responsáveis pela falta de gols no jogo. Substituído aos 30 minutos do segundo tempo, recebeu uma sonora vaia dos torcedores presentes no Maracanã.

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Tudo sobre Fluminense x Bahia

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 🆚 Bahia

🏆 Brasileirão – 21ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Ignácio (FLU); Erick Pulga (BAH);

🟥 Cartão Vermelho:

🏟️ Público: 12.351 presentes;

💰 Renda: R$ 523,539,00.

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🔴⚪🟢 Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes (Thiago Silva / Igor Rabello) e Renê; Martinelli (Hércules), Nonato e Lucho Acosta (Savarino); Canobbio, Hulk (Cano) e Soteldo.

🔵🔴⚪ Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba (Michel Araújo); Acevedo, Jean Lucas (David Martins) e Nestor; Ademir (Everton Ribeiro), Erick Pulga (Kauê Furquim) e Ajejo Véliz (William José).

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🕴️ Arbitragem: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

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