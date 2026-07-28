Desfalque de Paulinho em Palmeiras x Vitória viraliza: 'Nunca vi' Foi diagnosticado uma entorse no tornozelo esquerdo

A divulgação do desfalque de Paulinho para a partida entre Palmeiras e Vitória, na próxima quarta-feira (29), ás 21h30 (de Brasília), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro chamou atenção dos torcedores que lamentaram a ausência do atacante.

➡️Paulinho sofre lesão no tornozelo e desfalca o Palmeiras no Brasileirão

O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo (26). De acordo com o Alviverde, a lesão atual não tem relação com a cirurgia realizada por Paulinho na perna direita, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses.

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Nas redes sociais, torcedores lamentaram mais uma lesão do jogador e afirmaram que é difícil ver uma sequência do craque com a camisa Alviverde.

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Veja a repercussão:

Precisaremos ter muita paciência, pq olha... complicado.



Mais um motivo pelo qual o Flaco já deveria ter voltado e não colocar um jogador, assim como o Roque, que claramente não está 100%. Qualquer coisinha, esfarela.



Uma pena. — Tyler (@ThiagoMUSICLIFE) July 28, 2026

Gramado sintético acabou com a carreira do Paulinho — Wernay (@CharlesWernay) July 28, 2026

Excelente jogador, mas o físico infelizmente não tá ajudando — Gabriel Rodrigues (@Gabriel71695025) July 28, 2026

Nunca vi ele no Brasil saudavel — R0botmac (@R0botmac) July 28, 2026

Se não fosse de vidro já tinha ganhado chuteira de ouro na Europa — tony soprano (@trashbaroni) July 28, 2026

O atacante foi titular pela primeira vez na atual temporada diante do Galo e permaneceu em campo por cerca de 65 minutos, até ser substituído por Heittor, na segunda etapa. Após o apito final, o camisa 10 deixou o gramado do Nubank Parque com uma bolsa de gelo.

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Paulinho durante partida entre Palmeiras e Atlético-MG, no Nubank Parque, pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Paulinho soma nove partidas pelo Palmeiras na temporada, apenas uma delas como titular. O atacante marcou dois gols, diante de Flamengo e Chapecoense, ambos pelo Campeonato Brasileiro, e acumula 179 minutos em campo.

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