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Desfalque de Paulinho em Palmeiras x Vitória viraliza: 'Nunca vi'

Foi diagnosticado uma entorse no tornozelo esquerdo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 19:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Paulinho, do Palmeiras, em ação na partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro
Paulinho, do Palmeiras, em ação na partida contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

A divulgação do desfalque de Paulinho para a partida entre Palmeiras e Vitória, na próxima quarta-feira (29), ás 21h30 (de Brasília), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro chamou atenção dos torcedores que lamentaram a ausência do atacante.

➡️Paulinho sofre lesão no tornozelo e desfalca o Palmeiras no Brasileirão

O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo (26). De acordo com o Alviverde, a lesão atual não tem relação com a cirurgia realizada por Paulinho na perna direita, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses.

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➡️Palmeiras teve atuação defensiva 'fora do padrão' contra o Atlético-MG; veja números

Nas redes sociais, torcedores lamentaram mais uma lesão do jogador e afirmaram que é difícil ver uma sequência do craque com a camisa Alviverde.

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Veja a repercussão:

O atacante foi titular pela primeira vez na atual temporada diante do Galo e permaneceu em campo por cerca de 65 minutos, até ser substituído por Heittor, na segunda etapa. Após o apito final, o camisa 10 deixou o gramado do Nubank Parque com uma bolsa de gelo.

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Paulinho durante partida entre Palmeiras e Atlético-MG, no Nubank Parque, pelo Brasileirão
Paulinho durante partida entre Palmeiras e Atlético-MG, no Nubank Parque, pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Paulinho soma nove partidas pelo Palmeiras na temporada, apenas uma delas como titular. O atacante marcou dois gols, diante de Flamengo e Chapecoense, ambos pelo Campeonato Brasileiro, e acumula 179 minutos em campo.

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