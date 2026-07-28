Desfalque de Paulinho em Palmeiras x Vitória viraliza: 'Nunca vi'
Foi diagnosticado uma entorse no tornozelo esquerdo
A divulgação do desfalque de Paulinho para a partida entre Palmeiras e Vitória, na próxima quarta-feira (29), ás 21h30 (de Brasília), no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro chamou atenção dos torcedores que lamentaram a ausência do atacante.
Paulinho quebra marca, é ovacionado pela torcida do Palmeiras e ganha elogios de Abel
➡️Paulinho sofre lesão no tornozelo e desfalca o Palmeiras no Brasileirão
O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na derrota do Palmeiras por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo (26). De acordo com o Alviverde, a lesão atual não tem relação com a cirurgia realizada por Paulinho na perna direita, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses.
➡️Palmeiras teve atuação defensiva 'fora do padrão' contra o Atlético-MG; veja números
Nas redes sociais, torcedores lamentaram mais uma lesão do jogador e afirmaram que é difícil ver uma sequência do craque com a camisa Alviverde.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja a repercussão:
Precisaremos ter muita paciência, pq olha... complicado.— Tyler (@ThiagoMUSICLIFE) July 28, 2026
Mais um motivo pelo qual o Flaco já deveria ter voltado e não colocar um jogador, assim como o Roque, que claramente não está 100%. Qualquer coisinha, esfarela.
Uma pena.
Gramado sintético acabou com a carreira do Paulinho— Wernay (@CharlesWernay) July 28, 2026
Excelente jogador, mas o físico infelizmente não tá ajudando— Gabriel Rodrigues (@Gabriel71695025) July 28, 2026
Nunca vi ele no Brasil saudavel— R0botmac (@R0botmac) July 28, 2026
Se não fosse de vidro já tinha ganhado chuteira de ouro na Europa— tony soprano (@trashbaroni) July 28, 2026
O atacante foi titular pela primeira vez na atual temporada diante do Galo e permaneceu em campo por cerca de 65 minutos, até ser substituído por Heittor, na segunda etapa. Após o apito final, o camisa 10 deixou o gramado do Nubank Parque com uma bolsa de gelo.
Paulinho soma nove partidas pelo Palmeiras na temporada, apenas uma delas como titular. O atacante marcou dois gols, diante de Flamengo e Chapecoense, ambos pelo Campeonato Brasileiro, e acumula 179 minutos em campo.
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🤑 Aposte em gols no Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Gabriel Martinelli e Isabella Rousso se casam em cerimônia intimistaHá 17 minutos
Fora de Campo
Ana Thaís critica contrato de Memphis no Corinthians: 'Mal feito'Há 34 minutos
Fora de Campo
Maestro Júnior analisa polêmica de Neymar com jogadores do Santos: 'Não tem'Há 1 hora
Fora de Campo
Jogador do Botafogo impressiona estrangeiros: 'Encantador'Há 1 hora
Fora de Campo
Flamengo tem atitude criticada por Mauro Cezar: 'Constrangedor'Há 2 horas
Fora de Campo
Flamengo recusa proposta por Léo Pereira e web reage: 'Dinheiro de pinga'Há 3 horas
Mais LANCE!