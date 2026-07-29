Quem é o árbitro de Vitória x Palmeiras? Alex Stefano já negou orientação do VAR Árbitro que expulsou dois jogadores do Vitória no mesmo lance já protagonizou polêmica

O árbitro carioca Alex Gomes Stefano foi o protagonista do primeiro tempo entre Vitória e Palmeiras, no jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Durante o confronto realizado no Barradão, o juiz aplicou o cartão vermelho para dois atletas do clube baiano no mesmo lance, após uma intensa reclamação contra uma suposta agressão do meia palmeirense Maurício. A decisão gerou revolta imediata nos jogadores e na torcida do Leão, trazendo novamente à tona o histórico de polêmicas do profissional.

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Alex Gomes Stefano, árbitro de Vitória x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Dentro de campo, o juiz de 38 anos é estatisticamente identificado por um perfil de alta rigidez na condução das partidas. Stefano possui uma média de aproximadamente cinco cartões amarelos por jogo, sendo frequentemente escalado pela CBF tanto para duelos da Série A quanto da Série B.

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Árbitro de Vitória x Palmeiras protagonizou outras polêmicas e recebeu críticas de Hulk

A atuação de Alex Gomes Stefano no Barradão não é a primeira marcada por um episódio de contestação em sua carreira. Em agosto de 2025, o árbitro esteve no centro de uma grande polêmica durante o duelo entre Atlético-MG e Grêmio, na Arena do Galo. Naquela partida, ele expulsou o volante gremista Dodi e o defensor atleticano Junior Alonso por um suposto desentendimento nos acréscimos da etapa final.

O caso ganhou repercussão nacional porque Stefano decidiu manter os cartões vermelhos mesmo após ser orientado pelo VAR a revisar a jogada. O árbitro de vídeo, na ocasião, indicou que as imagens não mostravam agressão ou soco, mas apenas empurrões sem intensidade necessária para caracterizar uma infração grave, o que não justificaria a expulsão direta. A teimosia do árbitro em manter sua decisão de campo provocou a fúria de Hulk, que criticou duramente a postura do juiz na saída do gramado.

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— Todo mundo viu que não era para vermelho, e ele expulsou da mesma forma. Isso mostra o ego, que muitas vezes atrapalha — declarou o atacante do Galo na época, afirmando ainda que faltou humildade ao profissional para admitir o erro.

Na mesma partida, Stefano já havia demonstrado insegurança ao dar apenas amarelo para o atacante Cuello em uma entrada violenta, mudando a punição para expulsão somente após ser chamado pela cabine de vídeo.

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Perfil e trajetória do árbitro

Natural do Rio de Janeiro, Alex Gomes Stefano nasceu em 23 de maio de 1988 e iniciou sua trajetória na arbitragem profissional em 2009. Com o passar dos anos, ele ascendeu na carreira e passou a compor o quadro AB-PRO da CBF, categoria que reúne os árbitros aptos a mediar as principais divisões do futebol nacional e jogos da Copa do Brasil. Além de sua atuação nos gramados, Stefano divide sua rotina com as funções de servidor público em sua cidade natal.

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