logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Fluminense x Bahia: gramado do Maracanã é tomado por folhas após ventania no Rio

Palco do duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro vive noite atípica

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 20:20
Favorite o Lance! no Google
Funcionários limpam gramado do Maracanã antes de Fluminense x Bahia
Funcionários limpam gramado do Maracanã antes de Fluminense x Bahia (Foto: Maurício Luz / Lance!)

A ventania que tomou conta da cidade do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) também teve seus efeitos no Maracanã. O gramado do palco do duelo entre Fluminense e Bahia foi tomado por folhas e outros objetos horas antes do início da partida, marcada para as 21h30 (de Brasília), válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

➡️ Sem John Kennedy, Fluminense demanda protagonismo imediato de Hulk

A região do Maracanã foi atingida por fortes ventos entre o fim da tarde e o início da noite desta quarta. Em bairros próximos, como Tijuca e Vila Isabel, foram registrados pontos de falta de luz por conta do tempo. O estádio e seus arredores não foram afetados por problemas elétricos, mas a sujeira tomou conta não só das ruas, mas do gramado.

continua após a publicidade

Os funcionários do Maracanã foram acionados para retirar folhas e outros entulhos que tomaram conta da grama e contornaram a situação. Com a diminuição dos ventos, o palco do confronto entre Fluminense e Bahia está pronto para receber as equipes.

Funcionários limpam gramado do Maracanã antes de Fluminense x Bahia
Funcionários limpam gramado do Maracanã antes de Fluminense x Bahia (Foto: Maurício Luz / Lance!)

📲 Tudo sobre o Fluminense agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flu

Público tem dificuldades de acesso ao Maracanã

A ventania no Rio de Janeiro afetou a população e dificultou o acesso ao Estádio Mário Filho antes do jogo. Problemas no abastecimento de energia elétrica interromperam o funcionamento da estação de trens e metrô do Maracanã, principais modelos de transporte público para chegar ao local da partida.

continua após a publicidade

Desta forma, a cerca de uma hora para a bola rolar, poucos torcedores estão presentes nas arquibancadas para acompanhar o duelo entre Fluminense e Bahia. Os primeiros começaram a ocupar os assentos por volta das 19h30, ainda de forma tímida.

Maracanã vazio antes de Fluminense x Bahia
Maracanã tem público tímido horas antes de duelo entre Fluminense e Bahia (Foto: Maurício Luz / Lance!)

Confronto direto na parte de cima da tabela

O jogo coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela. O Fluminense inicia a rodada na quarta colocação, com 33 pontos, enquanto o Bahia ocupa o sexto lugar, com 31.

continua após a publicidade

As duas equipes chegam ao confronto após empates na rodada anterior do Brasileirão. O Fluminense ficou no 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre. O Bahia também empatou por 1 a 1, diante do Corinthians, em Salvador.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Zubeldía em Fluminense x Maricá (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Fluminense

Sem Thiago Silva, Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Bahia

Há 7 minutos
Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso

Fluminense

Sem John Kennedy, Fluminense demanda protagonismo imediato de Hulk

Há 14 horas
Arte de onde assistir de Fluminense e Bahia

Onde Assistir

Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Há 23 horas
Lucho Acosta durante treino do Fluminense

Fluminense

Entenda como o Fluminense lida com a investigação envolvendo Lucho Acosta

Há 1 dia
Thiago Silva grita orientando o Fluminense durante duelo com o Grêmio

Fluminense

Apesar de Thiago Silva, Fluminense volta a sofrer defensivamente

Há 1 dia
Lucho Acosta em açao pelo Flumiennse contra o Bragantino

Fluminense

Cartão amarelo de Lucho Acosta, do Fluminense, gera investigação por suspeita de manipulação de apostas

Há 1 dia
Mais LANCE!
Ganso e Savarino em cobrança de falta pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Lesionados do Fluminense: Arana passa por exames, e Savarino se aproxima de retorno

Raphael Claus durante partida da Copa do Mundo

Fluminense x Bahia terá Raphael Claus no comando da arbitragem

Taça da Libertadores

Conmebol anuncia patch especial para campeões da Libertadores

Zubeldía no comando do Fluminense durante empate contra o Grêmio

Fluminense amplia jejum de vitórias e encara sequência 'de fogo' na temporada

Thiago Silva em ação em Grêmio x Fluminense pelo Brasileirão

Zubeldía elogia Thiago Silva e valoriza 'tranquilidade' do capitão do Fluminense

Hulk celebra gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão

Dê suas notas: Grêmio e Fluminense empatam em duelo de opostos no Brasileirão

Fábio se destaca no empate entre Grêmio e Fluminense

Grêmio e Fluminense empatam em noite de grande atuação de Fábio

Hulk em Grêmio x Fluminense

Veja gols de Grêmio x Fluminense: Hulk marca, mas Diego empata

Thiago Silva em amistoso pelo Fluminense durante a Copa do Mundo

Titular e capitão, Thiago Silva reestreia pelo Fluminense; confira a escalação

Emerson Sheik - com camisa do Fluminense

Grêmio 1 x 2 Fluminense no Brasileirão 2010: brilho de Sheik rumo ao título

ONDE ASSISTIR GRÊMIO FLUMINENSE

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Matheus Pereira em ação durante jogo do Cruzeiro no Brasileirão

Lesionados e suspensos da 20ª rodada do Brasileirão

Ju Ferreira, volante do Flamengo, com uniforme em campo durante jogo

Flamengo x Fluminense: Ju Ferreira revela expectativa para clássico na Copa do Brasil