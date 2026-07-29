Fluminense x Bahia: gramado do Maracanã é tomado por folhas após ventania no Rio Palco do duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro vive noite atípica

A ventania que tomou conta da cidade do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) também teve seus efeitos no Maracanã. O gramado do palco do duelo entre Fluminense e Bahia foi tomado por folhas e outros objetos horas antes do início da partida, marcada para as 21h30 (de Brasília), válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A região do Maracanã foi atingida por fortes ventos entre o fim da tarde e o início da noite desta quarta. Em bairros próximos, como Tijuca e Vila Isabel, foram registrados pontos de falta de luz por conta do tempo. O estádio e seus arredores não foram afetados por problemas elétricos, mas a sujeira tomou conta não só das ruas, mas do gramado.

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Os funcionários do Maracanã foram acionados para retirar folhas e outros entulhos que tomaram conta da grama e contornaram a situação. Com a diminuição dos ventos, o palco do confronto entre Fluminense e Bahia está pronto para receber as equipes.

Funcionários limpam gramado do Maracanã antes de Fluminense x Bahia (Foto: Maurício Luz / Lance!)

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Público tem dificuldades de acesso ao Maracanã

A ventania no Rio de Janeiro afetou a população e dificultou o acesso ao Estádio Mário Filho antes do jogo. Problemas no abastecimento de energia elétrica interromperam o funcionamento da estação de trens e metrô do Maracanã, principais modelos de transporte público para chegar ao local da partida.

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Desta forma, a cerca de uma hora para a bola rolar, poucos torcedores estão presentes nas arquibancadas para acompanhar o duelo entre Fluminense e Bahia. Os primeiros começaram a ocupar os assentos por volta das 19h30, ainda de forma tímida.

Maracanã tem público tímido horas antes de duelo entre Fluminense e Bahia (Foto: Maurício Luz / Lance!)

Confronto direto na parte de cima da tabela

O jogo coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições da tabela. O Fluminense inicia a rodada na quarta colocação, com 33 pontos, enquanto o Bahia ocupa o sexto lugar, com 31.

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As duas equipes chegam ao confronto após empates na rodada anterior do Brasileirão. O Fluminense ficou no 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre. O Bahia também empatou por 1 a 1, diante do Corinthians, em Salvador.

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