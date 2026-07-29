Adversário do Botafogo na Sul-Americana é definido; veja Glorioso enfrentará o Cienciano, do Peru, após a equipe eliminar o Lanús nos playoffs

O Botafogo conheceu o adversário das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (29), o Cienciano venceu o Lanús por 4 a 0, no estádio Garcilaso de la Vega, no Peru, e avançou após reverter a derrota por 2 a 0 sofrida no jogo de ida. Com isso, a equipe peruana será a rival do Glorioso na próxima fase do torneio.

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Dono da melhor campanha da fase de grupos, o Botafogo garantiu a vantagem de decidir o confronto no Nilton Santos. As oitavas de final da competição têm datas-base marcadas para os dias 12 e 19 de agosto.

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Como foi a classificação do Cienciano

Depois de perder por 2 a 0 na Argentina, o Cienciano precisava vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal. A equipe peruana abriu vantagem ainda no primeiro tempo, com dois gols de Garcés e de Hohberg, construindo o placar de 4 a 0 que garantiu a classificação sem necessidade de disputa por pênaltis.

O Lanús, que disputava os playoffs após terminar em terceiro lugar no Grupo G da Libertadores, não conseguiu reagir e acabou eliminado.

O Cienciano venceu o Lanús por 3 a 0 e será o adversário do Botafogo nas oitavas da Sul-Americana (Foto: Jose Angulo / AFP)

Caminho do Botafogo

O Botafogo encerrou a fase de grupos da Sul-Americana com 16 pontos, a melhor campanha geral da competição. Por conta disso, terá a vantagem de disputar em casa os jogos de volta das fases de mata-mata até a semifinal.

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Enquanto aguardava a definição do adversário, o elenco comandado por Franclim Carvalho ganhou um período sem jogos oficiais após o adiamento da partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será o clássico diante do Fluminense, no dia 8 de agosto, antes do início das oitavas de final do torneio continental.

Botafogo venceu o Cruzeiro fora de casa pelo Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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