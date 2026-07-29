Chance perdida por Hulk em Fluminense x Bahia viraliza: 'Não pode' Lance aconteceu no início da partida

O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã nesta quarta-feira (29), e uma chance desperdiçada por Hulk no início do jogo repercutiu nas redes sociais. O camisa 7 recebeu passe pelo alto de Canobbio e, ao tentar encobrir Ronaldo, acabou chutando para fora, mesmo estando cara a cara com o arqueiro visitante.

➡️Sem John Kennedy, Fluminense demanda protagonismo imediato de Hulk

O lance aconteceu aos 12 minutos de jogo e foi a grande chance do time de Luis Zubeldía até então. O jogador faz o seu terceiro jogo pelo clube no Campeonato Brasileiro e, por enquanto, anotou um gol de pênalti. A única vez que balançou as redes foi contra o Grêmio, na partida que terminou em 1 a 1.

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Veja a repercussão nas redes sociais:

Hulk perdendo gol assim? Que desperdício! Tem que caprichar mais, craque. — Comentarista (@castorsom) July 30, 2026

Hulk nn pode perder aquelo gol — Irmão do shrxk 🐐🇭🇺 (@PadraoEman51183) July 30, 2026

Daquela distância o Hulk tinha duas opções: desmaiar o goleiro ou fazer o gol. A fase tá tão ruim que na minha vez de ter o Hulk, ele chuta fofo. — Mateus Gori 🐲 (@MateusGori) July 30, 2026

Olha o gol que Hulk me perde — Sapo Cururu (@clementoper) July 30, 2026

Hulk constrangedor. — João (@jaoabreu_) July 30, 2026

Hulk marcou o gol do Fluminense contra o Grêmio pelo Brasileirão na 20ª rodada (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Sem Thiago Silva, Zubeldía define escalação do Fluminense contra o Bahia

O Fluminense divulgou a escalação para o duelo com o Bahia nesta quarta-feira (29), no Maracanã, válido pela 21ª rodada do Brasileirão. A principal novidade é a ausência de Thiago Silva, que inicia a partida no banco. Quem ganha a vaga no time titular é Ignácio, assim como Soteldo, que recebe oportunidade no ataque mesmo com o retorno de Savarino.

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O atacante volta a ficar à disposição após ser preservado no empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo (26), em Porto Alegre. Recuperado de dores na coxa esquerda, o Savarino retomou os treinamentos com o elenco e foi incluído na relação para o confronto. Apesar disso, o compatriota Soteldo é quem inicia a partida.

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Em contrapartida, o técnico Luis Zubeldía terá desfalques importantes. Entre as ausências, Guilherme Arana segue fora após sofrer um trauma no joelho direito. John Kennedy cumpre suspensão automática e desfalca o Fluminense pelo segundo jogo consecutivo. Millán, Jemmes e Rodrigo Castillo permanecem em tratamento no departamento médico e também não foram relacionados.

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Desta forma, o Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia com: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Hulk e Soteldo.

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Por sua vez, Rogério Ceni manda o time baiano a campo com: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Nestor; Ademir, Erick Pulga e Ajejo Véliz.

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