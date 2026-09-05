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Após primeiro tempo abaixo, Fluminense se recupera e bate o Vasco

Tricolor venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 23:03
Atualizado há 18 minutos
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Lucho comemora gol do Fluminense sobre o Vasco
Lucho comemora gol do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 na noite deste sábado (5), no Maracanã. O gol da equipe tricolor foi marcado pelo argentino Lucho Acosta, já no segundo tempo da partida. Com resultado, o Fluminense chega a 45 pontos e passa o Bahia na classificação, ficando na quarta colocação. Já o Vasco segue no Z-4 com apenas 25 pontos conquistados.

➡️ Veja gol em Fluminense x Vasco: Lucho Acosta abre o placar

Como foi Fluminese x Vasco?

Vasco controla o primeiro tempo

Primeiro tempo de amplo domínio do Vasco. O Cruz-Maltino terminou os 45 minutos iniciais com 54% de posse de bola e 6 a 1 nas finalizações. Os números traduzem bem o que foi a partida na primeira metade. Na reta final, o jogo ficou mais picotado, com algumas faltas mais duras e o clima esquentando em determinados momentos, tanto que foram distribuídos cinco cartões amarelos.

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Fluminense x Vasco no Maracanã pelo Brasileirão
Sosa disputa bola de cabeça no meio de defensores do Fluminense (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

➡️ Atitude de Paulo Henrique em Fluminense x Vasco gera revolta: 'Pra que isso?'

Fluminense se recupera e abre o placar

O segundo tempo seguiu com o Vasco controlando a posse de bola e buscando espaços para levar perigo ao gol adversário. No entanto, foi o Fluminense quem abriu o placar. Em um contra-ataque rápido, Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou a rede de Léo Jardim.

Depois do gol, o Vasco continuou rondando a área tricolor, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. Na realidade, as melhores oportunidades passaram a ser do Fluminense, principalmente nos contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário. O grande mérito do Tricolor na partida foi justamente saber se defender após abrir o placar. A equipe manteve a organização, suportou a pressão vascaína e conseguiu administrar a vantagem até o apito final.

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O gol que garantiu a vitória do Fluminense. Hulk encontrou Soteldo pela esquerda, e o venezuelano cruzou na medida para Lucho. O camisa 32 ganhou de Piton na disputa e estufou as redes de Léo Jardim.

Deu aula 🏅

Lucho Acosta saiu do banco para marcar o gol da vitória do Fluminense e foi o destaque do Clássico dos Gigantes.

Não vou ver isso sozinho😧

No último lance da partida, Sosa teve a chance de empatar a partida, mas finalizou praticamente recuando a bola para o goleiro Fábio.

Ficou abaixo 📉

Apesar da vitória, o pior em campo esteve do lado tricolor. Hulk errou bastante e não conseguiu agregar muito com o desempenho da equipe do Fluminense.

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Ei, Juiz! 😡

Ainda no primeiro tempo, Andrés Gómez, que já tinha cartão amarelo, fez uma falta mais dura e a torcida tricolor pediu um segundo cartão e, consequentemente, a expulsão. No segundo tempo, já com o placar de 1 a 0, Serna invadiu a área e foi levemente puxado por Puma Rodríguez, mas o árbitro não marcou pênalti para o Flu. Do lado Cruz-Maltino, muitas reclamações com relação a faltas que picotaram o andamento da partida.

✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X VASCO
BRASILEIRÃO – 26ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (5), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
⚽ Gols: Lucho Acosta (FLU)
🟨 Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS), Ignácio (FLU), Paulo Henrique (VAS), Soteldo (FLU), Hulk (FLU) e Colidio (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -

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Escalação do Fluminense (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga (Julio Fidelis), Ignácio, Millan e Renê; Martinelli, Nonato e Ganso (Lucho Acosta); Cannobio, Soteldo (Serna) e Hulk (Guilherme Arana).

Escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta (Marino), Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Tchê Tchê (Spinelli) e Thiago Mendes; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte (Adson/Ramon Rique).

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