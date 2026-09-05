Botafogo contorna imbróglio e avança pela contratação de Ziyech
Atacante chegou a brecar negócio, mas respondeu positivamente após novas conversas
O Botafogo tem tratativas avançadas pela contratação do atacante marroquino Hakim Ziyech, de 33 anos, com passagens por Ajax e Chelsea, e que defende atualmente o Wydad Casablanca, do Marrocos. Após idas e vindas neste sábado (6), a SAF voltou a mostrar confiança na chegada do jogador.
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O clube ainda adota cautela, mas vê as tratativas em estágio avançado. O desejo é que o jogador se apresente no início da próxima semana para exames médicos e assinatura de contrato até o fim de 2027.
As informações são do jornalista Matheus Medeiros e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.
Ziyech já tinha dado "ok" à proposta do Botafogo e chegou a produzir material para anúncio do clube. A expectativa era de sua presença já neste domingo (6) para assistir ao jogo contra o Palmeiras, no Nilton Santos.
No entanto, um imbróglio entre as partes quanto à visão do projeto fez com que o marroquino desse um passo atrás e travasse a negociação. Entraram em cena jogadores do elenco alvinegro, como Danilo Pereira, ex-companheiro nos tempos de Ajax, da Holanda. Houve debate depois disso, e o ponta direita acenou positivamente no fim da tarde de sábado (5).
Na última temporada, Hakim Ziyech disputou 16 jogos com a camisa do Wydad Casablanca e marcou nove gols. Semifinalista da Copa do Mundo em 2022, ele soma 64 partidas e 25 tentos anotados pela seleção de Marrocos.
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