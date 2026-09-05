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Quem do Botafogo Ancelotti deve observar no jogo contra o Palmeiras?

Técnico da Seleção acompanhará o jogo no Estádio Nilton Santos

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 18:13
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Carlo Ancelotti no banco de reservas durante eliminação do Brasil para a Noruega
Carlo Ancelotti é o técnico da Seleção (Foto: Niyi Fote/Thenews2/Folhapress)

O Botafogo voltará aos holofotes após a Copa do Mundo, com a presença do técnico Carlo Ancelotti neste domingo (6), no Nilton Santos, para acompanhar o duelo com o Palmeiras pela 26ª rodada do Brasileirão. Mais uma oportunidade para peças de destaque mostrarem seu valor e lutarem por vaga na próxima convocação da Seleção Brasileira.

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No elenco do Glorioso, dois jogadores pedem passagem e já receberam oportunidade com o treinador italiano. O primeiro é o volante Danilo, chamado nas últimas convocações para amistosos antes da Copa do Mundo, contra França e Croácia, e depois contra Panamá e Egito, e carimbou sua vaga no Mundial.

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Danilo, no entanto, não teve muitos minutos com Ancelotti na Copa do Mundo, o que provocou debate devido ao alto nível que vinha apresentando. Foram apenas 44 minutos no torneio:

Brasil 1 x 1 Marrocos: 10 minutos;
Brasil 3 x 0 Haiti: 9 minutos;
Brasil 3 x 0 Escócia: reserva não utilizado;
Brasil 2 x 1 Japão: 2 minutos;
Brasil 1 x 2 Noruega: 23 minutos.

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Danilo, do Botafogo, em jogo da Copa do Mundo
Danilo, do Botafogo, em ação na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Em baixa no Botafogo

O meia não vive boa fase e compartilha momento ruim com outro no radar da Seleção. O lateral-direito Vitinho, em busca de novas oportunidades, tem sido muito criticado pela torcida do Botafogo e vive seu pior momento desde a chegada, em 2024.

Vitinho esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas ficou fora — quando Wesley foi cortado, o técnico optou por levar o volante Ederson. Ele já foi visto pelo comandante da Seleção em duas oportunidades.

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O lateral acumula duas convocações, tendo atuado duas vezes em quatro jogos na janela em que esteve com o grupo. O defensor do Botafogo foi titular na derrota para a Bolívia, pelas Eliminatórias, e na goleada por 5 a 0 na Coreia do Sul, em amistoso.

Vitinho, lateral do Botafogo, atuando pela Seleção Brasileira contra a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Vitinho, lateral do Botafogo, atuando pela Seleção Brasileira contra a Bolívia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A convocação será feita na próxima quarta-feira (9), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Seleção enfrentará a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, o Brasil encara a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.

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