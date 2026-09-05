Com reforço de titular, Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense
Bruno Duarte fará sua estreia com a camisa do Vasco
O treinador Pedro Emanuel definiu os onze titulares do Vasco que iniciam a partida contra o Fluminense. Para a partida, o treinador Pedro Emanuel escalou o centroavante Bruno Duarte, recém-contratado junto ao Estrela Vermelha, como titular no ataque.
➡️ Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Escalação do Vasco
Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte.
Pedro Emanuel não poderá contar com Jair e Brenner, lesionados. Cuiabano também segue de fora tratando de uma lesão muscular.
O Vasco chega embalado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Cruz-Maltino venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, e confirmou a vaga. No Campeonato Brasileiro, porém, a equipe ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento, apesar da vitória sobre o Cruzeiro na última rodada.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X VASCO
BRASILEIRÃO – 26ª RODADA
📆 Data e horário: sábado (5), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Tudo sobre
Vasco
Vasco tem interesse em Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, por empréstimoHá 6 horas
Futebol Nacional
Por que a rivalidade entre Fluminense e Vasco aumentou nos últimos anos?Há 12 horas
Futebol Nacional
Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letalHá 13 horas
Futebol Nacional
Fluminense x Vasco: o que mudou nos times desde o duelo pela Copa do BrasilHá 14 horas
Futebol Nacional
Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradasHá 16 horas
Futebol Internacional
Agenda do futebol: cinco jogos imperdíveis neste fim de semanaHá 16 horas
Mais LANCE!