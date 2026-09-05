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Com reforço de titular, Vasco está escalado para enfrentar o Fluminense

Bruno Duarte fará sua estreia com a camisa do Vasco

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 20:01
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Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O treinador Pedro Emanuel definiu os onze titulares do Vasco que iniciam a partida contra o Fluminense. Para a partida, o treinador Pedro Emanuel escalou o centroavante Bruno Duarte, recém-contratado junto ao Estrela Vermelha, como titular no ataque.

➡️ Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Escalação do Vasco

Com isso, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Colidio, Andrés Gómez e Bruno Duarte.

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Pedro Emanuel não poderá contar com Jair e Brenner, lesionados. Cuiabano também segue de fora tratando de uma lesão muscular.

O Vasco chega embalado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, o Cruz-Maltino venceu o Vitória por 2 a 0, no Barradão, e confirmou a vaga. No Campeonato Brasileiro, porém, a equipe ocupa a 17ª colocação, com 25 pontos, e tenta deixar a zona de rebaixamento, apesar da vitória sobre o Cruzeiro na última rodada.

Bruno Duarte em treino do Vasco
Bruno Duarte em treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VASCO
BRASILEIRÃO – 26ª RODADA

📆 Data e horário: sábado (5), às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv e Premiere
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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