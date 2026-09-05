Por que a rivalidade entre Fluminense e Vasco aumentou nos últimos anos?

Fluminense e Vasco chegam ao clássico deste sábado (5) cercados por uma rivalidade que ganhou força nos últimos anos com episódios dentro e fora de campo. Desde a disputa pelo lado das torcidas no Maracanã, em 2013, passando pela ida de Germán Cano para o Tricolor e pelas provocações entre os clubes, até os encontros na Copa do Brasil de 2025 e 2026, o confronto passou a ficar cada vez mais quente.

Um dos principais pontos de atrito começou no próprio Maracanã. Em 2013, após a reforma do estádio, o Fluminense passou a ocupar o Setor Sul, lado tradicionalmente reivindicado pelo Vasco. A discussão sobre a posição das torcidas atravessou anos, chegou aos tribunais e virou motivo constante de provocação entre os rivais.

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O cenário ganhou ainda mais peso a partir de 2019, quando Flamengo e Fluminense passaram a administrar conjuntamente o estádio. Fora da gestão, o Vasco protagonizou novos embates envolvendo utilização do Maracanã, datas e condições para mandar partidas no local. Nos últimos anos, os clubes chegaram a acordos para clássicos com divisão igualitária de ingressos, mas a discussão sobre o estádio permaneceu presente na rivalidade.

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O "É o destino", utilizado inicialmente pela torcida do Fluminense em 2013 no contexto da disputa pelo Maracanã, acabou apropriado também pelos vascaínos, que venceram o jogo por 3 a 1 depois de mosaico provocativo dos tricolores.

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Cano e Vegetti movimentam o mercado

O mercado também ajudou a aumentar a temperatura. Germán Cano deixou o Vasco ao fim de 2021, após duas temporadas em São Januário, e acertou com o Fluminense. No Tricolor, o argentino se transformou em um dos principais nomes da história recente do clube e foi artilheiro da campanha do título da Libertadores de 2023.

Em 2024, foi a vez de Vegetti entrar na história. O Fluminense demonstrou interesse no centroavante e consultou o Vasco sobre uma possível negociação. O clube cruz-maltino, porém, não abriu conversas para liberar o argentino.

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Copa do Brasil aumentou ainda mais a tensão entre Fluminense e Vasco

Se os bastidores já estavam movimentados, os mata-matas recentes aumentaram ainda mais a tensão. Em 2025, Vasco e Fluminense se encontraram na semifinal da Copa do Brasil. Após uma vitória para cada lado, o Cruz-Maltino avançou nos pênaltis.

Menos de um ano depois, os rivais voltaram a se enfrentar pela competição. Nas oitavas de final de 2026, o primeiro jogo terminou empatado sem gols, e o Vasco venceu a volta por 3 a 1, no Maracanã, eliminando novamente o Fluminense.

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Foram, portanto, duas eliminações consecutivas do Tricolor para o Vasco na Copa do Brasil, resultado que tornou os reencontros ainda mais carregados.

Retrospecto entre Fluminense e Vasco nos últimos anos

Fluminense x Vasco desde 2017 pelos dados do Sofascore:

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11 vitórias do Fluminense (39.4% de aprov.)

9 empates

13 vitórias do Vasco (48.5% de aprov.)

38 gols do Fluminense

37 gols do Vasco

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A bola vai rolar para o clássico entre Fluminense e Vasco às 21h deste sábado (5), no Maracanã. A partida é válida pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.