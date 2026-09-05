Por que a rivalidade entre Fluminense e Vasco aumentou nos últimos anos?
Disputa pelo estádio, movimentações no mercado e eliminações recentes aumentaram a tensão de um clássico histórico
Fluminense e Vasco chegam ao clássico deste sábado (5) cercados por uma rivalidade que ganhou força nos últimos anos com episódios dentro e fora de campo. Desde a disputa pelo lado das torcidas no Maracanã, em 2013, passando pela ida de Germán Cano para o Tricolor e pelas provocações entre os clubes, até os encontros na Copa do Brasil de 2025 e 2026, o confronto passou a ficar cada vez mais quente.
Um dos principais pontos de atrito começou no próprio Maracanã. Em 2013, após a reforma do estádio, o Fluminense passou a ocupar o Setor Sul, lado tradicionalmente reivindicado pelo Vasco. A discussão sobre a posição das torcidas atravessou anos, chegou aos tribunais e virou motivo constante de provocação entre os rivais.
➡️Bastidores: como o Fluminense encontra jovens no mercado sul-americano?
O cenário ganhou ainda mais peso a partir de 2019, quando Flamengo e Fluminense passaram a administrar conjuntamente o estádio. Fora da gestão, o Vasco protagonizou novos embates envolvendo utilização do Maracanã, datas e condições para mandar partidas no local. Nos últimos anos, os clubes chegaram a acordos para clássicos com divisão igualitária de ingressos, mas a discussão sobre o estádio permaneceu presente na rivalidade.
➡️ Vasco acerta a contratação do meia Alan Lescano
O "É o destino", utilizado inicialmente pela torcida do Fluminense em 2013 no contexto da disputa pelo Maracanã, acabou apropriado também pelos vascaínos, que venceram o jogo por 3 a 1 depois de mosaico provocativo dos tricolores.
Cano e Vegetti movimentam o mercado
O mercado também ajudou a aumentar a temperatura. Germán Cano deixou o Vasco ao fim de 2021, após duas temporadas em São Januário, e acertou com o Fluminense. No Tricolor, o argentino se transformou em um dos principais nomes da história recente do clube e foi artilheiro da campanha do título da Libertadores de 2023.
Em 2024, foi a vez de Vegetti entrar na história. O Fluminense demonstrou interesse no centroavante e consultou o Vasco sobre uma possível negociação. O clube cruz-maltino, porém, não abriu conversas para liberar o argentino.
Copa do Brasil aumentou ainda mais a tensão entre Fluminense e Vasco
Se os bastidores já estavam movimentados, os mata-matas recentes aumentaram ainda mais a tensão. Em 2025, Vasco e Fluminense se encontraram na semifinal da Copa do Brasil. Após uma vitória para cada lado, o Cruz-Maltino avançou nos pênaltis.
Menos de um ano depois, os rivais voltaram a se enfrentar pela competição. Nas oitavas de final de 2026, o primeiro jogo terminou empatado sem gols, e o Vasco venceu a volta por 3 a 1, no Maracanã, eliminando novamente o Fluminense.
Foram, portanto, duas eliminações consecutivas do Tricolor para o Vasco na Copa do Brasil, resultado que tornou os reencontros ainda mais carregados.
Retrospecto entre Fluminense e Vasco nos últimos anos
Fluminense x Vasco desde 2017 pelos dados do Sofascore:
➡️Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
11 vitórias do Fluminense (39.4% de aprov.)
9 empates
13 vitórias do Vasco (48.5% de aprov.)
38 gols do Fluminense
37 gols do Vasco
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Entre no nosso canal!
A bola vai rolar para o clássico entre Fluminense e Vasco às 21h deste sábado (5), no Maracanã. A partida é válida pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro.
Tudo sobre
Futebol Nacional
São Paulo x Atlético: Tricolor busca afirmação e Galo manter boa faseHá 16 minutos
Futebol Nacional
Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letalHá 16 minutos
Santos
Escalação: Entre baixas e retornos, Santos precisa reagir para se distanciar do Z-4Há 46 minutos
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (05/09/2026)Há 1 hora
Futebol Nacional
Fluminense x Vasco: o que mudou nos times desde o duelo pela Copa do BrasilHá 1 hora
Futebol Nacional
Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradasHá 3 horas
Mais LANCE!