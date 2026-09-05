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Dê suas notas: avalie as atuações em São Paulo x Atlético-MG

Como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
05/09/2026 20:33
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Iago comemora gol em São Paulo x Atlético (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
Iago comemora gol em São Paulo x Atlético (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
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O São Paulo levou a melhor sobre o Atlético neste sábado (5), no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi superior durante boa parte da partida e construiu a vitória por 2 a 0 com gols de Luciano e Iago. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O São Paulo levou a melhor sobre o Atlético neste sábado (5), no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi superior durante boa parte da partida e construiu a vitória por 2 a 0 com gols de Luciano e Iago. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!

Como foi São Paulo x Atlético?

Primeiro tempo com domínio tricolor e gol anulado

O São Paulo começou melhor e criou as principais chances do primeiro tempo. Luciano, Marcos Antônio e Gustavo Santana tiveram oportunidades, enquanto o Atlético-MG pouco conseguiu ameaçar. Aos 32 minutos, Gustavo Santana tabelou com Lucas Ramon pela direita e marcou de cabeça, mas o gol foi anulado após o VAR apontar impedimento no lateral tricolor. Aos 42 minutos, o Atlético-MG chegou pela primeira vez com perigo. Natanael arriscou de longe, e a bola passou perto do gol de Rafael. O São Paulo seguiu controlando as ações até o fim da primeira etapa.

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Segundo tempo de gols

O São Paulo voltou pressionando e quase abriu o placar aos 4 minutos, quando Marcos Antônio acertou um chute colocado que passou raspando o travessão. Na sequência, Gustavo Santana cabeceou para fora. O Atlético respondeu com Cassierra desperdiçando grande chance dentro da pequena área após cruzamento de Fred. E, se até então, o São Paulo não conseguia converter suas finalizações, a situação mudou.

Aos 20 minutos, o São Paulo abriu o placar. Iago cruzou rasteiro pela esquerda, Artur finalizou cruzado e Luciano apareceu na pequena área para desviar de primeira e marcar. Aos 22 minutos, Lucas Ramon recebeu pela direita e cruzou na medida para Iago. O lateral apareceu na área e, de peixinho, cabeceou com força para marcar o segundo gol do São Paulo no Morumbis. O Tricolor conseguiu manter o domínio até o final.

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(Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)
SÃO PAULO (SP), BRASIL ? 05/09/2026 - FUTEBOL, SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG: Partida entre SÃO PAULO e ATLÉTICO-MG pelo Campeonato Brasileiro 2026, no Estádio Morumbis, em São Paulo (SP), Brasil, neste sábado, 05 de setembro de 2026.(Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

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