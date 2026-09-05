Dê suas notas: avalie as atuações em São Paulo x Atlético-MG
Como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!
O São Paulo levou a melhor sobre o Atlético neste sábado (5), no Morumbis, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi superior durante boa parte da partida e construiu a vitória por 2 a 0 com gols de Luciano e Iago. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!
Como foi São Paulo x Atlético?
Primeiro tempo com domínio tricolor e gol anulado
O São Paulo começou melhor e criou as principais chances do primeiro tempo. Luciano, Marcos Antônio e Gustavo Santana tiveram oportunidades, enquanto o Atlético-MG pouco conseguiu ameaçar. Aos 32 minutos, Gustavo Santana tabelou com Lucas Ramon pela direita e marcou de cabeça, mas o gol foi anulado após o VAR apontar impedimento no lateral tricolor. Aos 42 minutos, o Atlético-MG chegou pela primeira vez com perigo. Natanael arriscou de longe, e a bola passou perto do gol de Rafael. O São Paulo seguiu controlando as ações até o fim da primeira etapa.
Segundo tempo de gols
O São Paulo voltou pressionando e quase abriu o placar aos 4 minutos, quando Marcos Antônio acertou um chute colocado que passou raspando o travessão. Na sequência, Gustavo Santana cabeceou para fora. O Atlético respondeu com Cassierra desperdiçando grande chance dentro da pequena área após cruzamento de Fred. E, se até então, o São Paulo não conseguia converter suas finalizações, a situação mudou.
Aos 20 minutos, o São Paulo abriu o placar. Iago cruzou rasteiro pela esquerda, Artur finalizou cruzado e Luciano apareceu na pequena área para desviar de primeira e marcar. Aos 22 minutos, Lucas Ramon recebeu pela direita e cruzou na medida para Iago. O lateral apareceu na área e, de peixinho, cabeceou com força para marcar o segundo gol do São Paulo no Morumbis. O Tricolor conseguiu manter o domínio até o final.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Atlético Mineiro
Lodi minimiza fim da sequência invicta do Atlético: 'Não ia ficar o ano todo'Há 4 minutos
Atlético Mineiro
Domínguez analisa derrota do Atlético e aponta fator decisivoHá 20 minutos
Atlético Mineiro
Atlético é derrotado e vê fim da invencibilidade de 14 partidasHá 56 minutos
São Paulo
São Paulo domina, vence o Atlético-MG e ganha respiro no BrasileirãoHá 1 hora
Futebol Nacional
Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Atlético-MG no BrasileirãoHá 1 hora
Vasco
Com reforço de titular, Vasco está escalado para enfrentar o FluminenseHá 1 hora
Mais LANCE!